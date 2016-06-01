TOP NEWS* 海外トップニュース（1日）

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［ １日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > EXCLUSIVE-米ＦＲＢのセキュリティ侵害、5年間に50件超 ハッカー関与か > 米グーグル、レノボ株売却で最大2億2100万ドル調達を計画＝ＩＦＲ > 独アウディの第1四半期営業利益は15％減、利益率は高水準維持へ > 中国の習近平国家主席、朝鮮半島における関係国の自制求める > 中国人民銀、5月に金融機関に441億ドル供給 > ＯＰＥＣ、原油生産で協調的行動を模索＝関係筋 > ＯＥＣＤ、16年世界成長率予想を3.0％に維持 財政支出拡大訴え > 中国の習近平国家主席、北朝鮮労働党代表団と会談＝新華社 > ユーロ圏5月製造業ＰＭＩ、51.5で速報値と同じ 3カ月ぶり低水準 > イラン、原油生産量の凍結に応じない方針＝シャナ通信 > ポンド変動ヘッジコストが7年超ぶり高水準、調査でＥＵ離脱派優勢 > COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕ソフトバンクのアリババ株売却、遅きに失したが賢明 > 「ブレグジット」なら広範囲で雇用喪失、製造大手幹部が相次ぎ警告 > 第1四半期のスイスＧＤＰ、前期比＋0.1％に鈍化 > ベネズエラ大統領、「革命の友」サンダース氏への支持表明 > マカオのカジノ収入、5月は前年比9.6％減 24カ月連続マイナス > 台湾規制当局、鴻海のシャープ買収を承認 > 中国・中聯重科の米テレックス買収、規制上の障害ない＝外為当局 > 米アップルが台湾で初の社債発行計画、規模10億ドル＝関係者
> ＬＩＮＥがＩＰＯ準備、10日から説明会 東証上場は7月予定 > 5月のインド製造業ＰＭＩは50.7に若干上昇、生産指数が低下 > 5月の中国主要都市住宅価格は上昇、準大都市が牽引＝民間調査 > 豪実質ＧＤＰ、第1四半期は予想上回る 金利据え置きの公算大 > 中国当局、保険会社の投資リスク管理状況を検査＝新聞 > 米ラスベガス・サンズ、マカオ子会社の元ＣＥＯと和解
> 〔情報ＢＯＸ〕ＥＵが描く英離脱判明後の「行程表」 > 〔ＩＢウオッチャー〕中国・美的のクーカ買収提案、独経済相が阻止模索か > 〔海外規制フラッシュ〕欧州の通信各社トップ、ＥＵに投資促進型の規制改革迫る > 独国債、投資家が先物オプションに殺到 昨年の相場急落が教訓 > 北朝鮮、トランプ氏は「賢い政治家」と評価、クリントン氏は「頑固」 > 中国安邦保険、フィデリティ＆ギャランティ買収取り下げ＝米当局 > 米バンカメ傘下ＵＳトラスト、超富裕層向けのアドバイザー増員へ > インドネシア製造業ＰＭＩ、5月は50.6に低下 新規受注が鈍化 > 韓国製造業ＰＭＩ、5月は50.1に小幅上昇 新規輸出受注が改善 > 台湾の5月製造業ＰＭＩは48.5、7カ月ぶり低水準 > 香港新規上場のＢＯＣアビエーションが高い、航空旅行需要に期待 > 米ＡＭＤ、今年下半期に営業黒字に転換へ＝ＣＥＯ > ＩＳが市民を「人間の盾」に、イラク軍のファルージャ進攻で＝国連 > メキシコ中銀、6月末会合は為替レートとＦＲＢの決定が判断材料に＝総裁 > 米ステムセルズ、脊髄損傷治療法の試験を打ち切り 株価81％暴落 > スウェーデン、極右政党の支持率低下 移民対策強化が影響
> 財新の中国製造業ＰＭＩ、5月は49.2に悪化 新規受注が減少 > 中国統計局の製造業ＰＭＩ、5月は50.1で横ばい 辛うじて節目上回る > 豪実質ＧＤＰ、第1四半期は予想上回る 金利据え置きの公算大 > 米マイクロソフト、中国の小米に特許売却 長期の提携関係構築へ > BUZZ-外株：ＭＳＣＩ中国株指数リバランス、ネット関連株に影響 > 韓国輸出、5月は前年比-6.0％で予想外の減少 対中で低迷続く > 韓国ＣＰＩ、5月は前年比＋0.8％で4カ月ぶり低水準 予想届かず > 第1四半期のＮＺ交易条件、前期から上昇 マイナス予想に反し > 〔チャイナマネー〕中国大手銀、海外事業拡大で迫られるコンプライアンス強化 > 〔BREAKINGVIEWS〕ブラジルのテメル政権、出足つまずき改革実現に暗雲 > 〔海外規制フラッシュ〕欧州の商品取引会社、新規制適用免除の是非決定は先送りへ
> 〔ロイター調査〕今年のロシア成長率見通しが改善、来週利下げ予想やや優勢に > 〔ロイター調査〕原油価格、供給過剰続き頭打ちか
> 財新の中国製造業ＰＭＩ、5月は49.2に悪化 15カ月連続50割れ > 第1四半期の豪実質ＧＤＰ、前期比+1.1％・前年比+3.1％ 予想上回る > BUZZ-外株：韓国ネイバーが大幅安、ＬＩＮＥの東証上場報道で > 英国への難民流入、ＥＵ離脱の争点に 英仏海峡で取締り強化も > 中国統計局の製造業ＰＭＩ、5月は50.1で横ばい 予想上回る > 株価指数先物の瞬間急落、ヘッジ活動が原因＝中国金融先物取引所 > ソフトバンク、アリババ株79億ドル相当売却へ 持株比率28％に > ＯＰＥＣ次期事務局長、ナイジェリア石油公社元総裁が最有力に > 米ステープルズＣＥＯ退任へ オフィス・デポとの合併撤回受け
> 新日鉄住金とテルニウム、ウジミナスの分割目指す＝関係筋 > 5月の韓国ＣＰＩは前年比＋0.8％で4カ月ぶり低水準、予想届かず > BUZZ-外株：アリババの米国上場株が時間外で2％超下落、ソフトバンクの発表受け > 4月の韓国経常黒字は51.4億ドル、2013年11月以来の低水準 > 第1四半期のＮＺ交易条件、マイナス予想に反し前期から上昇 > 人民元、5月は対ドルで過去2番目に大きな下げ 米利上げ観測など > 〔ファンドビュー〕ブラックロックＣＥＯ、英国民投票控えた欧州に「不安感」 > 中国、戦略的石油備蓄で民間投資を歓迎 条例草案を公表
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