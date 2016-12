再送-UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝軟調、人民元安で押し戻される

(本文1段落目の表現を一部修正しました。) [シンガポール 1日 ロイター] - アジア通貨は、一時上昇していたものの、そ の後大半が軟調となった。中国製造業購買担当者景況指数(PMI)が弱い数字となり、 人民元が5年ぶりの安値水準に近づいたことが背景。 さえない米経済指標を受けてドルが2カ月ぶり高値から押し戻されたことを受け、ア ジア通貨は朝方上昇していた。第1・四半期のオーストラリアの国内総生産(GDP)が 予想以上に伸び、豪ドルが上げたこともアジア通貨の支援材料となった。ただ、人民元の 下げでその後軟調となった。 人民銀行はこの日基準値を3営業日連続で引き下げ、5年ぶりの元安・ドル高水準に 設定した。 韓国ウォン は、弱い国内指標によって早期利下げ観測が高まり、約3カ月 ぶりの安値をつけた。 シンガポールドル は、人民元の下げを受け、対米ドルで0.2%下落した。 0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.47 110.72 +0.23 Sing dlr 1.3782 1.3772 -0.07 Taiwan dlr 32.604 32.630 +0.08 Korean won 1193.90 1191.70 -0.18 Baht 35.69 35.70 +0.03 Peso 46.685 46.755 +0.15 Rupiah 13677 13655 -0.16 Rupee 67.14 67.26 +0.19 Ringgit 4.1300 4.1290 -0.02 Yuan 6.5929 6.5783 -0.22 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 110.47 120.30 +8.90 Sing dlr 1.3782 1.4177 +2.87 Taiwan dlr 32.604 33.066 +1.42 Korean won 1193.90 1172.50 -1.79 Baht 35.69 36.00 +0.87 Peso 46.69 47.06 +0.80 Rupiah 13677 13785 +0.79 Rupee 67.14 66.15 -1.47 Ringgit 4.1300 4.2935 +3.96 Yuan 6.5929 6.4936 -1.51