2日の国内・海外経済指標と行事予定

(６月２日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 0850 ５月マネタリーベース（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 １０年利付国債の入札発行 1030 ５年利付国債（６月債）の発行予定額等 1030 佐藤日銀審議委員が金融経済懇談会であいさつ（釧路市） 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年利付国債の入札結果 1400 佐藤日銀審議委員会見（釧路市） 1400 ５月消費動向調査 1400 経団連定時総会 1500 財政資金対民間収支（5月実績、6月見込み） 1500 ５月ユニクロ国内既存店売上高 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1630 経団連会長会見 1645 繰上げ閣議、閣議後会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月２日（木） 23:00 韓国：ＧＤＰ改定値 Q1 01:30 豪小売売上高（連邦統計局） Apr 01:30 豪貿易収支（連邦統計局） Apr 09:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Apr 11:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） May 12:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） May 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表、ウィーン） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 12:35 パウエル米ＦＲＢ理事が討論に参加 "A Perspective on the State of Prudential Regulation" 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 15:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁、エコノミック・クラブ・オブ・ニューヨークの昼食会で司会 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 ＯＥＣＤ閣僚理事会（最終日） ＯＰＥＣ総会