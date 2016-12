米金融・債券市場＝短期債利回り小幅上昇、ベージュブックは物価上昇や労働市場改善を指摘

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時09分 97*15.50 2.6217% ) 前営業日終値 97*10.00 2.6300% 10年債(指標銘柄 16時07分 98*01.00 1.8424% ) 前営業日終値 98*03.50 1.8340% 5年債(指標銘柄) 16時07分 99*30.25 1.3864% 前営業日終値 100*02.25 1.3600% 2年債(指標銘柄) 15時49分 99*30.25 0.9027% 前営業日終値 100*00.00 0.8750% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 163*17.00 163*10.00 Tノート先物9月限 129*17.50 129*22.00 米金融・債券市場では、短期債利回りが小幅上昇。前向きな米製造業統計を手がかり に株価が底堅く推移したことや、米連邦準備理事会(FRB)が地区連銀経済報告(ベー ジュブック)でインフレ上昇や労働市場の改善を指摘したことが相場に影響した。 中国のさえない統計や英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)懸念を背景に、 2年債と5年債の利回りは一時5月中旬以来の水準に低下する場面もみられた。 5月の米供給管理協会(ISM)製造業景気指数は51.3に上昇。3カ月連続で節 目となる50を上回った。価格指数の伸びなどが主な押し上げ要因となった。こうしたな か、ベージュブックでは、4月から5月半ばにかけてほぼ全国的にインフレ圧力がやや高 まり、米企業の人件費も増加したほか、雇用の伸びは緩慢ではあるものの、労働市場は引 き締まっているようだとの認識が示された。 CRTキャピタル(コネティカット州)のシニア国債ストラテジスト、イアン・リン ゲン氏は「ベージュブックを受け短期債が売られ、市場はややフラット化した」と述べた 。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む6月の利上げ確率は ベージュブック公表後23%となった。7月利上げの確率は59%。 BNYメロン(ボストン)の世界市場ストラテジスト、マービン・ロー氏は「引き続 き利上げは9月になると予想しているが、7月の可能性が高まっていることは認識してい る」と指摘。現時点では経済指標の内容が強弱まちまちと判断されるため、7月の利上げ は適当でないと考えるとした。 週末3日には5月の雇用統計が発表される。ロイター調査では非農業部門雇用者数の 伸びが16万2000人と予想されている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -3.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -13.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -47.75 (+0.75)