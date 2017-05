〔表〕5月の米自動車販売台数は前年比6％減、年率1745万台

[1日 ロイター] - 主要自動車メーカーが発表した5月の米自動車販売は、前年 同月比6.0%減少し、季節調整済みの年率換算で1745万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 May-16 May-15 PCT CHNG Total industry 1,536,276 1,635,090 -6.0 Total car 645,658 764,697 -15.6 Total truck 890,618 870,393 2.3 季節調整済、年率(100万台) May-16 May-15 Domestic car 5.16 5.84 Domestic truck 8.55 8.36 Import car 1.95 2.18 Import truck 1.78 1.32 Total 17.45 17.70 主要メーカーの実質販売台数:乗用車および小型トラック AUTOMAKER MAY 2016 MAY 2015 PCT CHNG 1 General Motors 240,450 293,097 -18.0 2 Ford Motor 235,997 250,813 -5.9 3 Toyota Motor^^ 219,339 242,579 -9.6 4 Fiat Chrysler 204,452 202,227 1.1 5 Honda Motor Co^^^ 147,108 154,593 -4.8 6 Nissan^ 133,496 134,779 -1.0 7 Hyundai 71,006 63,610 11.6 8 Kia 62,926 62,433 0.8 9 Subaru 50,083 49,561 1.1 10 BMW 33,612 36,836 -8.8 11 Mercedes/Smart 32,567 33,188 -1.9 12 Volkswagen 28,779 34,758 -17.2 13 Mazda Motor Co 28,328 29,603 -4.3 14 Audi 18,728 18,428 1.6 15 Mitsubishi 9,025 9,575 -5.7 16 Jaguar Land Rover 7,114 6,586 8.0 17 Volvo 5,536 5,023 10.2 18 Porsche 4,578 4,268 7.3 TOTAL 1,533,124 1,631,957 -6.1 ^インフィニティ部門の販売台数も含む ^^レクサスの販売台数も含む ^^^アキュラの販売台数も含む (注:企業提出データ、およびロイター集計)