TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（2日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > 〔表〕5月の米自動車販売台数トップ20車種 > 〔表〕5月の米自動車販売台数は前年比6％減、年率1745万台 > 全国的にインフレ圧力上昇、労働市場引き締まり＝米地区連銀報告 > ＥＣＢ、ギリシャ特例措置2日の理事会で復活させない公算＝関係筋 > 新発10年債の大量保有は報告を、米財務省が情報提供要請 > 5月世界製造業ＰＭＩ節目の50に低下、拡大停滞＝ＪＰモルガン > 第2四半期の米成長率見通し、バークレイズが2.2％に下方修正 > 米ＦＲＢ議長、21日に上院銀行委で半期に一度の議会証言 > 市場決定の為替相場移行や内需拡大、米国が中国に要求へ＝高官 > 米成長率、第2四半期は2.5％＝アトランタ連銀ＧＤＰナウ > 米ＦＲＢ、リバースレポで611.9億ドル吸収 > ピムコ、金融政策の効果枯渇を警告 非伝統的措置不十分となるリスク > Ｓ＆Ｐ、インドネシアを格上げせず 企業部門の信用悪化 > ＯＰＥＣ、2日の総会で生産枠引き上げ検討する可能性＝関係筋 > 米ＩＳＭ製造業景気指数、5月は51.3に上昇 新規受注は勢い欠く > 米4月建設支出1.8％減、5年3カ月ぶりの大幅減 > トランプ・タワーのアトリウム一時閉鎖、米ＮＹ当局が調査開始 > 英国のＥＵ離脱、条約再交渉は不要━欧州委員長＝報道 > 英独取引所、合併の増収効果は毎年2.5億ユーロ＝ＬＳＥ > 1─3月のブラジルＧＤＰは前期比0.3％減、予想ほど落ち込まず > 5月の米製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値は50.7＝マークイット > 独政府、中国企業が買収提案のクーカへの対抗案調整＝経済相 > トランプ氏が24日訪英、ＥＵ離脱国民投票の翌日 > 米短期金利先物の利上げ予想確率、6月は15％・7月は54％に低下 > 銀行資本基準の一部が「指導」、総額自体変わらず＝ラウテンシュレーガーＥＣＢ専務理事

◆企業関連ニュース > 米コカ・コーラとフェムサ、ユニリーバの豆乳事業を5.75億ドルで買収 > ＡＢインベブのＳＡＢミラー買収、米司法省が月内承認へ＝報道 > 米ＪＰモルガン、4━6月は市場関連で10％半ばの増収見込む＝幹部 > BUZZ-外株：パーネル・ファーマシューティカルズ上昇、サノフィ部門と契約製造合意 > BUZZ-外株：米国株上昇再加速、顧客の売り続く＝バンカメメリル調べ > BUZZ-外株：加製薬バリアント上昇、第1四半期決算7日発表へ > スイス製薬ＡＣイミューン、米ナスダック市場への上場検討 > 欧米投資銀、第2四半期も大幅減収の恐れ ドイツ銀最も苦戦＝調査 > BUZZ-外株：米クラッカー・バレル最高値更新、通期利益見通し上方修正 > BUZZ-外株：オーシャン・パワー・テクノロジーズ上昇率過去最大、三井造と契約 > タカタ製エアバッグ、自動車大手4社が新車にも一部搭載＝米報告書 > 米フォード、タカタ製エアバッグ搭載車両を追加リコール > BUZZ-外株：中国アリババに売り、ソフトバンクの一部保有株売却を嫌気 > BUZZ-外株：米ホールフーズ上昇、クレディ・スイスが投資判断・目標株価引き上げ > BUZZ-外株：米ナイキ、寄り前取引で2.9％安 モルガンＳ投資判断引き下げ > 米マイケル・コース、1─3月は1年ぶり大幅増収 米州販売好調 > 米セールスフォース、ソフト会社のデマンドウェア買収へ 28億ドル > 米フォード、タカタ製エアバッグ搭載車両を追加リコール