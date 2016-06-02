アジア株式市場サマリー（2日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overviewをクリックしてご覧になれます ［２日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1985.11 +2.39 +0.12 1983.86 1988.00 1978.82 前営業日終値 1982.72 台湾 加権指数 8556.02 -41.14 -0.48 8598.47 8635.03 8553.54 前営業日終値 8597.16 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 5278.90 -44.27 -0.83 5323.20 5327.80 5270.90 前営業日終値 5323.17
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