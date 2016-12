UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝上昇、ルピアは4カ月ぶり安値から持ち直す

(内容を追加しました。) [シンガポール 2日 ロイター] - アジア通貨は、ドルが主要通貨に対してほぼ全面安となったこ とから、大半が上昇している。インドネシアルピア はスタンダード・アンド・プアーズ(S&P) の格付け判断を受け、一時4カ月ぶり安値をつけたが、その後持ち直している。 S&Pは1日、現時点でインドネシアに投資適格級の格付けは付与できないとの判断を示した。これを 受け、ルピア売りが優勢となった。 ジャカルタのある市場関係者は、インドネシア国債市場でプラスの材料がいくつか期待できることから 、S&Pの格付け判断の影響は一時的なものにとどまる、との見方を示した。 韓国ウォン は、国内輸出業者の決済需要から買われ、上げが特に目立っている。 一方、マレーシアリンギ は原油価格の軟調を背景に3カ月ぶり安値をつけた。 0635GMT(日本時間午後3時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.20 109.53 +0.30 Sing dlr 1.3753 1.3772 +0.14 Taiwan dlr 32.610 32.622 +0.04 Korean won 1186.61 1193.00 +0.54 Baht 35.59 35.65 +0.17 Peso 46.555 46.640 +0.18 Rupiah 13660 13655 -0.04 Rupee 67.25 67.45 +0.29 Ringgit 4.1610 4.1445 -0.40 Yuan 6.5803 6.5805 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.20 120.30 +10.16 Sing dlr 1.3753 1.4177 +3.08 Taiwan dlr 32.610 33.066 +1.40 Korean won 1186.61 1172.50 -1.19 Baht 35.59 36.00 +1.15 Peso 46.56 47.06 +1.08 Rupiah 13660 13785 +0.92 Rupee 67.25 66.15 -1.64 Ringgit 4.1610 4.2935 +3.18 Yuan 6.5803 6.4936 -1.32