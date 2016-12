3日の国内・海外経済指標と行事予定

(6月3日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 閣議は取りやめ 0900 4月毎月勤労統計 1100 5月サービス業PMI 1400 国際協力銀行決算 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 6月3日(金) 01:45 中国サービス部門PMI(財新) May 04:00 マレーシア:貿易収支 Apr 05:00 インド:サービスPMI May 07:15 南ア:PMI May 07:55 独総合PMI改定値 May 07:55 独サービス部門PMI改定値 May 08:00 ユーロ圏サービス部門PMI改定値 May 08:00 ユーロ圏総合PMI改定値 May 08:30 英サービス部門PMI May 09:00 ユーロ圏小売売上高(統計局) Apr 12:30 米雇用統計(労働省) May 12:30 米貿易収支(商務省) Apr 13:00 ブラジル:サービス部門PMI May 13:00 ブラジル:総合PMI May 13:45 米サービス部門PMI改定値(マークイット) May 13:45 米製造業PMI改定値(マークイット) May 14:00 米製造業新規受注(商務省) Apr 14:00 米耐久財受注改定値(商務省) Apr 14:00 米ISM非製造業景気指数(ISM) May ◇イベント 06:30 独連銀が経済予測発表 07:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演(ロンドン) 16:30 ブレイナード米FRB理事が経済見通しと金融政策について講演