TOP NEWS* 海外トップニュース（3日）

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［ ３日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 中国人民銀、預金準備率の算出方式変更 「柔軟性向上に寄与」 > ＪＰモルガン、「ブレグジット」なら英国の雇用縮小も＝ＣＥＯ > 中国、改革後退なら「非常に悪い結果に」＝ルー米財務長官 > 〔ＩＦＲ〕アップル、豪ドル建て外債で14.25億豪ドル調達 > 利上げの先送り、必ずしも悪いことではない＝シカゴ連銀総裁 > 米利上げ、6・7・9月いずれの可能性も━シカゴ連銀総裁＝通信社 > 5月の仏総合ＰＭＩ改定値は50.9、サービスが好調 > 4月のユーロ圏小売売上高、前月比横ばい 予想下回る > ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値、5月は53.1に上昇 > 5月英サービス部門ＰＭＩ、53.5に上昇 ブレグジットに不安 > 5月のドイツ総合ＰＭＩ改定値は54.5、1月以来の高水準 > 〔焦点〕モディ印首相が訪米へ、オバマ氏と親密だが完全ではない信頼関係 > 〔ＦＥＤフォーカス〕6月は利上げ見送り、英国のＥＵ離脱めぐるリスク回避へ > 利上げを数年先延ばしする「合理的な理由」ある＝米シカゴ連銀総裁 > 米生産性の伸びは鈍化している可能性＝シカゴ地区連銀総裁 > 韓国、大気汚染改善へエコカー普及支援 排ガス試験も強化 > 5月のユーロ圏総合ＰＭＩ改定値は53.1（速報値：52.9） > 米ハイテクトップが描くＡＩの未来像、脳に埋め込む装置実用化も > BUZZ-外株：仏アコーホテルズが上昇、中国ホテル大手が出資比率引き上げ計画 > 独連銀、ＧＤＰ・インフレ率見通しを引き下げ 今年は1.7％成長 > 今年の仏成長率は1.4％、インフレ率0.2％の見通し＝中銀

> トヨタ自動車、5月の中国自動車販売は前年比＋12.0％（前月は＋9.2％） > 日産自、5月の中国自動車販売は前年比＋3.4％（前月は＋0.7％） > 米アップル、停止していたサービスがすべて再開 > 5月のロシアサービスＰＭＩは51.8に低下、50超えは4カ月連続 > ベトナム、2017年は6.8％成長目指す 政府が目標公表 > 中国自動車部品の寧波均勝と米子会社、タカタへの出資協議 > 5月の豪自動車販売台数は前年比＋3.6％ 9万6672台 > 5月のインドサービス業ＰＭＩは51.0、半年ぶり低水準

> 〔チャイナマネー〕人民元安に賭ける取引、当局介入すり抜ける手法で活発化 > 〔ロイター調査〕米住宅価格、数年先まで物価・賃金上回る上昇ペース続く > 〔ロイター調査〕ＮＺ中銀、9日は政策金利据え置きへ > 〔ロイター為替予測調査〕人民元相場、米利上げ期待によるドル高で低めの基準値設定見通し > 〔ロイター為替予測調査〕カナダドル、景気減速と米利上げ観測で当面軟調か > 〔ロイター為替予測調査〕中南米通貨は不安定な動き、メキシコペソは米利上げ観測が重し > 〔海外ローン市場〕石油・ガス会社に手元流動性の最低水準確保求める動き広がる > 〔海外規制フラッシュ〕ＥＵ、「シェアリング・エコノミー」企業を支持 > 米フェイスブック、ザッカーバーグ氏退任時の支配権喪失を提案へ > 資源商社のノーブルが株主割当増資、人員削減と会長辞任も発表 > 米スタバ、ＡＢインベブと「ティーバナ」飲料の生産・販売で提携 > ドイツ、軍用輸送機納入遅れでエアバスに補償要求へ > 中国安邦保険、フィデリティ＆ギャランティ買収に再挑戦＝香港紙 > 韓国・現代自、高級車「ジェネシス」ブランドでのＥＶ発表を計画 > 5日の伊地方選、大都市の結果がレンツィ政権の試金石に > BUZZ-外株：豪検査サービスのＡＬＳが約4％安、買収提案を拒否 > トランプ氏の外交政策は「支離滅裂」、クリントン氏が批判 > 人道的使用の治験薬、製薬会社はコスト分のみ請求可＝米ＦＤＡ > セブン＆アイ、米ＣＳＴブランズの79店舗取得 買収案は否定 > アルセロールミタル、市場環境厳しく加ケベック州の鉄鉱石事業中断 > ＥＵ離脱は「経済的自傷行為」、キャメロン英首相が残留訴え

> 〔ファンドビュー〕米資産運用会社、「ニッチ小売り」への株式投資拡大 > ブラジルの増税は一時的であるべき＝大統領代行 > 財新の中国サービス部門ＰＭＩ、5月は51.2で3カ月ぶり低水準 > 米ファンド週間資金フロー、ＥＴＦは流入でミューチュアルは流出 > 米ウォーレン・リソーシズが破産申請、負債5.45億ドル

> 〔ロイター為替予測調査〕ポンド、英国民投票でＥＵ離脱決定なら9％下落 > 〔ロイター為替予測調査〕ＦＲＢ利上げでドル上昇へ > 〔BREAKINGVIEWS〕ＯＰＥＣ、生産枠再設定失敗は現実的選択 > ブレント原油は50ドル付近を維持、ＯＰＥＣ総会受け＝アジア取引 > サウジアラムコ、海外の上流部門投資に前向き＝エネルギー相 > 米航空ユナイテッドとデルタ、アビアンカの買い手候補に＝ＷＳＪ > カナダ中銀、主要都市の住宅価格上昇で投機の影を懸念＝副総裁 > ペルー大統領決選投票、世論調査でケイコ氏がリード失ったもよう > 中国汚職監視機関、国有企業監督当局の「改革推進は不十分」 > EXCLUSIVE-香港の大新銀、保険事業を中国企業に14億ドルで売却へ

> ＯＰＥＣは結束強める意志ある、状況打開に努める＝次期事務局長 > ＯＰＥＣ、生産枠変更で合意できず イランが国別割当量の議論要求 > ガネット、トリビューンに再び買収交渉参加呼び掛け 株主投票受け > スイス・ネスレ会長、年内に後継発表へ 「社内外の候補検討」 > 独下院、オスマン帝国のアルメニア人「虐殺」決議 トルコは大使召還 > 5月末時点の韓国外貨準備高は3709億ドル、前月から小幅減 > ブラジル4月の鉱工業生産、予想外に2カ月連続前月比プラス

> ライアン米下院議長がトランプ氏支持表明、「大統領選で票投じる」 > ドイツでシリア人3人を拘束、デュッセルドルフで攻撃計画の疑い > 米シティ、第2四半期純利益は25％減の見通し＝ＣＥＯ > ゴールドマン、人民元の推奨ポジション引き下げ

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