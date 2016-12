6日の国内・海外経済指標と行事予定

* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 1000 東京フィスカルフォーラム2016(浅川財務官らあいさつ) 1530 浅川財務官会見「パナマ文書」(日本記者クラブ) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 6月3日(金) 07:15 南ア:PMI May 07:55 独総合PMI改定値 May 07:55 独サービス部門PMI改定値 May 08:00 ユーロ圏サービス部門PMI改定値 May 08:00 ユーロ圏総合PMI改定値 May 08:30 英サービス部門PMI May 09:00 ユーロ圏小売売上高(統計局) Apr 12:30 米雇用統計(労働省) May 12:30 米貿易収支(商務省) Apr 13:00 ブラジル:サービス部門PMI May 13:00 ブラジル:総合PMI May 13:45 米サービス部門PMI改定値(マークイット) May 13:45 米製造業PMI改定値(マークイット) May 14:00 米製造業新規受注(商務省) Apr 14:00 米耐久財受注改定値(商務省) Apr 14:00 米ISM非製造業景気指数(ISM) May ◇イベント 07:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演(ロンドン) 16:30 ブレイナード米FRB理事が経済見通しと金融政策について講演 6月4日(土) 07:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がスウェーデン中銀主催会合の討論会に参加(ストックホ ルム) 米大統領選バージン諸島党員集会(民主) 6月5日(日) ペルー大統領選挙決選投票 米大統領選プエルトリコ党員集会(民主) 6月6日(月) 01:30 豪求人広告 May 06:00 独鉱工業受注(経済技術省) Apr 08:30 ユーロ圏:投資家センチメント指数 Jun 13:30 ブラジル:自動車生産 May 06~07Jun 中国:外貨準備(中国人民銀行) May ◇イベント 06:15 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加"Session 1 - Central Bankers: QE in Europe and the US with Response Panel"(ヘルシンキ) 16:30 イエレン米FRB議長が経済見通しと金融政策について講演 イエレン米FRB議長、ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁とともに討論に参加 米中戦略・経済対話(北京、7日まで) ◇休場 韓国