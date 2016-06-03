［東京 ３日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Friday, 03 June, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 06:30 独連銀が経済予測発表 06:30 仏中銀が経済予測発表 07:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演（ロンドン） 16:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事が経済見通しと金融政策について講演 Saturday, 04 June, 2016---------------------------------------- ◇イベント 07:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がスウェーデン中銀主催会合の討論会に参加（ストックホルム） 米大統領選バージン諸島党員集会（民主） Sunday, 05 June, 2016---------------------------------------- ペルー大統領選挙決選投票 米大統領選プエルトリコ党員集会（民主） Monday, 06 June, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 06:15 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加"Session 1 - Central Bankers: QE in Europe and the US with Response Panel"（ヘルシンキ） 16:30 イエレン米ＦＲＢ議長が経済見通しと金融政策について講演 イエレン米ＦＲＢ議長、ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁とともに討論に参加 米中戦略・経済対話（北京、７日まで）

◇休場 韓国 Tuesday, 07 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1400 日本：消費活動指数 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果

●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Jun 05:30 インド：中銀金利発表 17:00 米財務省３年債入札 米中戦略・経済対話（北京、最終日） 米大統領選 カリフォルニア州予備選 ＊共和党は勝者ほぼ総取り モンタナ州予備選 ＊共和党は勝者総取り ニュージャージー州予備選 ＊共和党は勝者総取り ニューメキシコ州予備選 ノースダコタ州党員集会（民主） サウスダコタ州予備選 ＊共和党は勝者総取り Wednesday, 08 June, 2016---------------------------------------- 0850 日本：５月貸出・預金動向 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（5月中：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間９日） ブラジル：中銀金利発表 Thursday, 09 June, 2016---------------------------------------- 0850 日本：５月マネーストック（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：中曽日銀副総裁講演（秋田市） 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1400 日本：中曽日銀副総裁会見（秋田市） 1500 日本：５月工作機械受注 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果

●海外● ◇イベント 16:00 米資金循環統計（ＦＲＢ） 17:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Jun ドラギＥＣＢ総裁が講演（ブリュッセル） ◇休場 中国、香港、台湾 Friday, 10 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：５月企業物価指数（日銀） 1330 日本：４月第３次産業活動指数

●海外● ◇イベント 10:00 ロシア：中銀金利発表 Jun

◇休場 中国、台湾 Tuesday, 14 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見

●海外● ◇イベント 米連邦公開市場委員会（１５日まで） 世界最大のゲーム見本市「Ｅ３」（ロサンゼルス、１６日まで） 米大統領選コロンビア特別区予備選（民主） Wednesday, 15 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目 1300 日本：５月マンション発売（不動産経済研究所）

●海外● ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 Thursday, 16 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目

●海外● ◇イベント 06:30 スイス：中銀金利発表 Q2 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jun 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Jun 15:00 米財務省変動利付２年・２年・５年・７年・インフレ指数連動３０年債入札条件 世界最大のゲーム見本市「Ｅ３」（ロサンゼルス、最終日）

Friday, 17 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１─３月資金循環統計（日銀）

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。

＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

here?

here