UPDATE 1-アジア通貨動向（3日）＝小幅上昇、週間では下落目立つ

(情報を更新しました) [シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア通貨市場は総じて小幅上昇している。米雇用統計 発表を控え、投資家は慎重姿勢を崩していない。 ルピア とバーツ は上昇。 人民元 は一段安の見通しが広がり下落。ロイター調査では、人民元はドル高や中国の景気減 速により今後1年で2.5%下落する可能性があると予想されている。 5月の米雇用統計は1230GMT(日本時間午後9時30分)に発表される。 また、6日は米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長の講演が予定されている。14─15日の連 邦公開市場委員会(FOMC)前に市場と対話する最後の機会となる。 マレーシアリンギ は、株と債券の下落を背景に今週対ドルで1.7%下落。 韓国ウォン は1週間で0.5%安。目先の利下げ観測が根強く、軟調だった。韓国中銀は9 日に金融政策会合を開催する。 中国株がMSCI新興国市場指数に採用されれば、海外投資家の関心が中国にシフトするとの見方もウ ォンを圧迫している。 人民元は1週間で0.3%下落し、5週連続の下落となる見通し。 インドルピー は1週間で0.2%下落。1日にはインド中銀のラジャン総裁が続投を望んでい ないとの報道で1週間ぶり安値を付けた。 ルピアは週初から0.1%下落。スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が投資適格級への格上げ を見送った影響は一時的だった。 0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.61 108.88 +0.25 Sing dlr 1.3753 1.3759 +0.04 Taiwan dlr 32.604 32.612 +0.02 Korean won 1185.60 1186.60 +0.08 Baht 35.56 35.60 +0.11 Peso 46.520 46.530 +0.02 Rupiah 13593 13645 +0.38 Rupee 67.18 67.29 +0.16 Ringgit 4.1450 4.1495 +0.11 Yuan 6.5846 6.5821 -0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.61 120.30 +10.76 Sing dlr 1.3753 1.4177 +3.08 Taiwan dlr 32.604 33.066 +1.42 Korean won 1185.60 1172.50 -1.10 Baht 35.56 36.00 +1.24 Peso 46.52 47.06 +1.16 Rupiah 13593 13785 +1.41 Rupee 67.18 66.15 -1.53 Ringgit 4.1450 4.2935 +3.58 Yuan 6.5846 6.4936 -1.38