アジア株式市場サマリー（3日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overviewをクリックしてご覧になれます ［ ３日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1985.84 +0.73 +0.04 1991.58 1991.58 1979.66 前営業日終値 1985.11 台湾 加権指数 8587.36 +31.34 +0.37 8565.18 8601.05 8559.77 前営業日終値 8556.02 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5318.90 +40.01 +0.76 5278.90 5324.30 5278.90 指数 前営業日終値 5278.89
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