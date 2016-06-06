TOP NEWS* 海外トップニュース（6日）

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［６日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 低インフレが根付く兆候ない＝ベルギー中銀総裁 > 英世論調査、ＥＵ離脱支持48％・残留支持43％＝ＩＣＭ > 中国自動車ブランド、価格決定力や国際的地位に弱さ＝業界首脳 > ユーロ圏に喫緊のデフレリスクなし＝オーストリア中銀総裁 > 英ＨＳＢＣ、投資銀行業務の再編に着手 > 6月ユーロ圏投資家センチメント指数、今年最高水準 > マクロ経済政策における米国との協力強化へ＝中国の楼財政相 > 〔焦点〕ブレグジットが招く「閉ざされた」欧州、共通予算縮小も不可避に > 〔アングル〕カリフォルニア州予備選、カギ握る「サンダース信者」 > 〔ＩＦＲ〕カンガルー債、世界的企業の資金調達で存在感高まる > 〔アングル〕新興国市場の格下げサイクルは終息へ > 〔BREAKINGVIEWS〕低調な5月米雇用統計、利上げの妨げにならず
> 英国のＥＵ離脱支持、残留支持を上回る＝世論調査 > 米中投資協定、「ネガティブリスト」を来週提示へ＝中国副首相 > 米5月雇用統計は「期待外れ」＝ボストン地区連銀総裁 > オーストラリア東部で豪雨、ネットや銀行サービスなど広範囲で影響 > 4月の独鉱工業受注は前月比-2.0％、予想以上に落ち込む > 金相場が一時2週間ぶり高値、米早期利上げの観測後退で＝アジア時間 > 中国、犯罪人引渡条約の締結を推進へ 汚職撲滅の一環 > トランプ氏のメキシコ系判事めぐる発言、共和党からも批判 > 米ウォルマート、オンライン販売拡大へ技術投資を継続 > 中国の過剰生産能力の削減努力を支援＝米財務長官 > EXCLUSIVE-〔海外規制フラッシュ〕米ＮＹ州がオンライン融資を調査、28社に情報請求 > 南ア格付け、Ｓ＆Ｐの据え置き決定でも残る引き下げリスク > 米大統領選、クリントン氏がプエルトリコで勝利＝ＮＢＣ > トランプ氏のメキシコ系判事めぐる発言、共和党からも批判 > ベルギーで列車が貨物車に衝突、3人死亡・40人負傷のもよう > 為替市場は「無秩序ではない」＝米財務長官 > 米中相互投資条約の早期締結が重要＝中国国家主席 > 米中対話、持続可能で均衡のとれた成長促進を協議へ＝米財務長官 > 南シナ海で防空識別圏設定なら「挑発的行為」、米国務長官が警告 > 中国人民銀、元基準値6.5497元に 上昇率は4月29日以来の大きさ > 伊地方選、ローマ市長選は五つ星運動候補がリード > 今年の独経済成長率、1.7％の見通し＝産業連盟 > 中国、民間投資の促進に向けた措置を約束 > 中国国家統計局がシンクタンク新設へ＝局長 > 中国が賃貸住宅市場拡大に向けた措置、大都市の住宅価格急騰受け > 高値警戒感広がる米株市場、格好のオプション戦術 > EXCLUSIVE-イラク、第4四半期に20億ドルのユーロ債発行へ＝財務相 > 欧州内からの買収提案、中国美的案よりも優先せず＝クーカＣＥＯ > 米投資関連3社が合併、商業不動産運用会社を設立へ > サウジ通貨庁、リヤルに対する投機目的のオプション取引を禁止＝幹部 > 英不動産市場で「ブレグジット条項」広がる、国民投票控え > カナダ4月貿易赤字、高水準続くが過去最大の前月からはやや縮小 > 韓国ホテルロッテ、ＩＰＯの投資家説明会開始日を延期か > 新興国への外国資金、純流入額が12億ドルと大幅鈍化＝ＩＩＦ > 〔中国指標予測〕5月は経済の安定示す内容か、回復の勢いは期待に届かず > 〔ロイター為替予測調査〕豪ドルとＮＺドル、利下げ観測で弱含み続く
> 〔グローバル経済〕米ＦＲＢ議長講演と英世論調査動向に注目 > 経済動向が再び焦点に、ＦＲＢ議長講演に注目＝今週の米株市場 > 〔今週の主要材料〕海外市場 > 〔ロイター調査〕ブラジル中銀、総裁交代後に利下げ開始か > 〔ロイター調査〕インド中銀は7日に政策金利据え置き、7─9月に利下げか > 〔ロイター調査〕オーストラリア中銀、7日は政策金利据え置きか
> 中国、南シナ海めぐり「トラブル恐れず」 アジア安保会議が閉幕 > EXCLUSIVE-米下院委員会、ＦＲＢのサイバーセキュリティー態勢への調査開始 > EXCLUSIVE-サウジのムハンマド副皇太子、6月中旬に訪米＝関係筋 > ペルー大統領選決選投票、出口調査でクチンスキ氏わずかにリード > スイスで最低限の所得保障めぐる国民投票、反対多数で否決 > 英のＥＵ離脱、購読者の圧倒的多数が支持＝デイリー・テレグラフ > 中国の蘇寧、伊サッカークラブ「インテル」の過半株式買収へ > 日本電産や中国企業、米エマソン仏子会社の買い手候補に＝関係筋 > 中国の復星国際、仏カンパニーデザルプ株取得を協議＝仏紙 > スウォッチ、中国吉利汽車とバッテリー使用許可契約に調印＝スイス紙
> 段階的な米利上げ、雇用統計後も適切＝クリーブランド連銀総裁 > 中国の過剰生産能力、成長に「腐食性のある」影響＝米財務長官 > 英国がＥＵ離脱すればＥＣＢの行動必要に＝仏中銀総裁 > ペルー大統領選決選投票は接戦、出口調査で両候補ほぼ互角 > 〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドルの買い越しが増加 3月以来の高水準 > 米主要500社第1四半期、5.0％減益見通し＝トムソン・ロイター > フィンランド格付け、最高から引き下げ＝ムーディーズ > ブラジル5月サービス業ＰＭＩ、過去2番目の低水準 > EXCLUSIVE-バングラ中銀の不正送金、ＮＹ連銀が最初の依頼を拒否＝関係筋 > 国際石油大手、インドの燃料小売市場参入を模索＝プラダン石油相 > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（4日）
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