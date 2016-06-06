7日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 閣議、閣議後会見 0850 ５月外貨準備 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1245 ３０年利付国債の入札結果 1400 ４月景気動向指数 14:00頃 消費活動指数（日銀） 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算 1530 ルネサスエレクトロニクス、第１四半期業績予想 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月７日（火） ◇指標 01:00 フィリピン：インフレ率 May 06:00 独鉱工業生産（経済技術省） Apr 06:45 仏貿易収支（税関） Apr 08:00 台湾：貿易収支 May 08:30 香港：外貨準備 May 09:00 ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） Q1 12:30 米労働生産性・単位労働コスト改定値 Q1 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 19:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Apr ●海外分● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Jun 05:30 インド：中銀金利発表 17:00 米財務省３年債入札 米中戦略・経済対話（北京、最終日） 米印首脳会談（ワシントン） 米大統領選 カリフォルニア州予備選 ＊共和党は勝者ほぼ総取り モンタナ州予備選 ＊共和党は勝者総取り ニュージャージー州予備選 ＊共和党は勝者総取り ニューメキシコ州予備選 ノースダコタ州党員集会（民主） サウスダコタ州予備選 ＊共和党は勝者総取り
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文