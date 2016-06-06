7日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 閣議、閣議後会見 0850 ５月外貨準備 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1245 ３０年利付国債の入札結果 1400 ４月景気動向指数 14:00頃 消費活動指数（日銀） 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算 1530 ルネサスエレクトロニクス、第１四半期業績予想 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月７日（火） ◇指標 01:00 フィリピン：インフレ率 May 06:00 独鉱工業生産（経済技術省） Apr 06:45 仏貿易収支（税関） Apr 08:00 台湾：貿易収支 May 08:30 香港：外貨準備 May 09:00 ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） Q1 12:30 米労働生産性・単位労働コスト改定値 Q1 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 19:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Apr ●海外分● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Jun 05:30 インド：中銀金利発表 17:00 米財務省３年債入札 米中戦略・経済対話（北京、最終日） 米印首脳会談（ワシントン） 米大統領選 カリフォルニア州予備選 ＊共和党は勝者ほぼ総取り モンタナ州予備選 ＊共和党は勝者総取り ニュージャージー州予備選 ＊共和党は勝者総取り ニューメキシコ州予備選 ノースダコタ州党員集会（民主） サウスダコタ州予備選 ＊共和党は勝者総取り