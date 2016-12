UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝大半が上昇、米雇用統計低調で買い戻し

(情報を更新しました) [シンガポール 6日 ロイター] - 6日のアジア新興国通貨は、大半が上昇して いる。5月米雇用統計が低調な結果だったことを受けて、米連邦準備理事会(FRB)に よる早期利上げ観測が後退している。しかし、イエレンFRB議長の講演を控えて投資家 の警戒感は強く、上値は限定されている。 一方、ドルが安値をつけるなかで、企業によるドル買いが加速したことから、人民元 は下落した。人民元の軟調も、アジア通貨全体が伸び悩む原因となっている。 資本流入を背景に、インドネシアルピア がアジア新興国通貨の上昇を主導し ている。タイ資産への海外からの需要が膨らみ、バーツ は3週間超ぶりの高値を つけた。債券価格 の上昇を受けマレーシアリンギ も強含みとなった。 5月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が3万8000人増となり、2010年9月 以来の小幅な伸びとなった。予想の16万4000人増も大幅に下回った。ドル指数<.DX Y>は3日、主要6通貨のバスケットに対して3週間超ぶりの安値水準に落ち込んだ。 投資家の間では、6月14─15日の米連邦公開市場委員会(FOMC)での利上げ 予想がほぼなくなり、7月の利上げ確率も低下。アジア通貨を買い戻す動きが広がった。 0700GMT(日本時間午後4時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 韓国市場は祝日のため休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.02 106.55 -0.44 Sing dlr 1.3619 1.3563 -0.41 Taiwan dlr 32.385 32.506 +0.37 *Korean won 1183.60 1183.60 0.00 Baht 35.34 35.62 +0.79 Peso 46.250 46.465 +0.46 Rupiah 13410 13590 +1.34 Rupee 66.94 67.25 +0.47 Ringgit 4.1050 4.1455 +0.99 Yuan 6.5644 6.5515 -0.20 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.02 120.30 +12.41 Sing dlr 1.3619 1.4177 +4.10 Taiwan dlr 32.385 33.066 +2.10 Korean won 1183.60 1172.50 -0.94 Baht 35.34 36.00 +1.87 Peso 46.25 47.06 +1.75 Rupiah 13410 13785 +2.80 Rupee 66.94 66.15 -1.18 Ringgit 4.1050 4.2935 +4.59 Yuan 6.5644 6.4936 -1.08