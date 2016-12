ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は175.91億ユーロに減速

[フランクフルト 6日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)は、量的緩和(Q E)プログラムに基づく先週の公的部門証券買い入れ額は175億9100万ユーロ(1 54億9000万ドル)だったと発表した。 買い入れペースは前週の192億9600万ユーロから減速した。 詳細は以下の通り。 Reference Date PSPP ABS Covered bonds Total Jun 3 17.591 0.066 0.973 18.630 May 27 19.296 0.001 1.180 20.477 May 20 16.918 0.142 0.907 17.967 May 13 16.928 0.026 1.304 18.258 May 6 19.766 -0.118 1.742 21.390 Apr 29 17.550 -0.132 1.239 18.657 Apr 22 19.908 -0.045 1.759 21.622 Apr 15 18.222 0.045 2.423 20.690 Apr 8 18.819 0.163 0.989 19.971 *ECBの発表は以下をご覧ください。 here