UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、イエレン氏利上げ想定表明受け

(レートを更新しました) [ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 98*25.50 2.5577% ) 前営業日終値 99*20.00 2.5180% 10年債(指標銘柄 17時05分 98*31.50 1.7367% ) 前営業日終値 99*09.00 1.7040% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*18.75 1.2533% 前営業日終値 100*22.00 1.2320% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*04.75 0.7993% 前営業日終値 100*05.75 0.7840% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9 166*03.00 166*19.00 月限 Tノート先物9 130*28.00 130*31.00 月限 米金融・債券市場は、国債価格が下落、利回りは上昇した。連邦準備理事会(FRB )のイエレン議長が緩やかな利上げを想定していると表明したことが材料視された。 終盤の取引で10年債 は6/32安。利回りは1.723%と、3日に つけた2カ月ぶり低水準の1.697%から上昇した。 株式・原油相場が上昇、リスク選好が強まるなか、国債利回りはイエレン氏講演前に 上昇、国債価格は下落していた。講演を受けて価格は幾分下げ幅を縮小したが、終盤にな っても下落、利回りは上昇したままだった。 イエレン氏は、前向きな国内景気の勢いがマイナス要因を上回っており、緩やかな利 上げを想定しているとの認識を示した。 5月雇用統計は失望を誘う内容で注視が必要との考えを示したが、「単月のデータを 過度に重視すべきでない」とも強調した。 ジェフリーズの金融市場エコノミスト、トーマス・サイモンズ氏は「まちまちの内容 となったこの日の発言は、イエレン氏が短期間で正常化プロセスを前進させ、次のステッ プに進むことに消極的な半面、7月(利上げ)の可能性も完全に排除しなかった」と話し た。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -2.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -12.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -47.00 (+1.00)