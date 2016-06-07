TOP NEWS* 海外トップニュース（7日）

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［７日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 中国外貨準備5月末は3.19兆ドルに減少、11年12月以来の低水準 > スペイン中銀、2018年成長率を2.1％と予想 「中期的に鈍化」 > 第1四半期ユーロ圏成長率は0.6％、1年ぶり高水準 > 韓国ホテルロッテが上場延期、ＩＰＯの規模も縮小 > 米中対話、ＲＱＦＩＩ投資枠を米に初認可 人民元利用も拡大 > 中国、外資企業にカード決済市場への参入認める > 台湾輸出、5月は9.6％減 対日輸出のマイナス幅拡大 > ナイジェリア、武装勢力と交渉開始へ＝石油相 > 〔ＩＢウオッチャー〕中国の米企業買収攻勢、大統領選までは一服か > 〔アングル〕米国債弱気派、雇用統計の打撃はＦＲＢ議長講演でも和らがず > 〔BREAKINGVIEWS〕洗練さ欠くＦＲＢ議長のバランス戦術 > 〔ロイター調査〕ロシア中銀、10日は1年ぶりに利下げか > 〔ロイター調査〕ＥＣＢの新ＴＬＴＲＯ、供給額は4510億ユーロか > 〔ロイター調査〕韓国中銀、9日は金利据え置きへ 7月利下げ予想する声 > 〔ファンドビュー〕フラッキング用砂会社、油価回復で株価が急上昇 > 〔ファンドビュー〕米生活必需品株、割高でも投資人気続く > 5月末の中国金準備は5814万オンス、前月から変わらず > 英蘭シェル、石油ガス資産を最大10％売却 10カ国から事業撤退へ > インド中銀、予想通り金利据え置き 緩和スタンスは維持 > 米中、ＩＭＦの改革推進で合意＝汪洋副首相 > 米中対話、為替レート改革の継続を中国が確認＝ルー財務長官 > ペルー大統領選決選投票、クチンスキ氏リードが0.36％に縮小 > イスタンブールで爆弾攻撃、警察バスが標的 5人負傷＝現地ＴＶ > ドイツ鉱工業生産、4月は予想上回る前月比＋0.8％

> 豪中銀、政策金利を予想通り据え置き 「スタンス維持適切」 > 豪中銀の声明全文 > 台湾ＴＳＭＣ、2016年の増収・営業増益見通しを維持＝会長 > サムスンＳＤＩ、テスラへのバッテリー供給で交渉＝関係筋 > トランプ氏、共和党内の批判に反論 メキシコ系判事めぐる発言 > 中国進出の欧州企業、改革進まず悲観的な見方＝ＥＵ商工会議所 > 〔日本ローン市場〕丸紅、三菱商事がハイブリッドローン計画 三井物産も5行と契約へ > 米大統領選、民主党クリントン氏が指名確実に 代議員数確保＝ＡＰ > 米アップルが台湾で初の起債、期間30年・利回り4.15％＝関係筋 > フェイスブックＣＥＯのツイッターに不正侵入、ＰＷ流出か > 米ベライゾン、ヤフー中核事業取得へ約30億ドルで入札か＝ＷＳＪ > サウジ改革プラン、非石油収入拡大と公務員給与圧縮目指す > 中国の事業環境に「外国企業が疑問」 米財務長官が門戸開放訴え > グレンコア、米の亜鉛価格つり上げ疑惑で連邦地裁が審理へ > 米司法省、マレーシア１ＭＤＢ問題でゴールドマン捜査＝ＷＳＪ > 中国の東北特殊鋼集団、社債のデフォルトを発表 > 北朝鮮、核燃料再処理の兆候 寧辺の施設で＝ＩＡＥＡ > クリントン氏、民主党候補指名獲得に必要な代議員数確保＝ＡＰ > ＬＭＥ銅先物が4週間ぶり高値近辺、ＦＲＢ議長講演受けドル軟調 > サウジアラムコ、ガス輸入に投資する可能性＝エネルギー相 > モルガン・スタンレー、初の米ＥＴＦ設立許可を申請 > ナイジェリア原油生産、武装勢力の攻撃で日量50万バレル減少 > 米副大統領、がんデータ共有推進プロジェクトを発表 > 5月の英小売売上高は前年比1.4％増、持続的回復には疑問符＝ＢＲＣ > チリ中銀、今年の成長率見通し上限引き下げ より緩やかな利上げを予想

> 韓国ロッテ・ケミカル、米アクシオールに買収提案 > ブラジル大統領の弾劾裁判、リオ五輪前に決着しない見通し > 豪ＱＢＥ、東部豪雨の保険請求は昨年の災害下回る見通し > メキシコ5月の自動車生産・輸出が前年比減少＝業界団体 > ブラジル今年の自動車生産、5.5％減の見通し＝業界団体 > 第1四半期のＮＺ卸売売上高、前期比‐0.4％ > オバマ米大統領、週内にもクリントン氏支持表明へ＝主要メディア > メキシコ地方州知事選、7州で与党が敗北の形勢 > ＢＨＰビリトン、ＣＯ２回収技術開発で中国と協力 北京大に寄付 > イラン航空、ボーイングにも100機超の発注検討＝会長 > 英国のＥＵ残留派がわずかにリード＝各世論調査 > 米最高裁がグーグルの上訴棄却、広告掲載めぐる集団訴訟で > 大西飛行士搭乗の新型ソユーズ、7月7日に打ち上げ延期

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