8日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 国際収支状況（平成28年4月中・速報、財務省） 0850 １─３月期実質国内総生産（ＧＤＰ）２次速報（内閣府） 0850 ５月貸出・預金動向（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（5月中：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 景気ウォッチャー調査（内閣府） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月７日（火） ◇指標 01:00 フィリピン：インフレ率 May 06:00 独鉱工業生産（経済技術省） Apr 06:45 仏貿易収支（税関） Apr 08:00 台湾：貿易収支 May 08:30 香港：外貨準備 May 09:00 ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） Q1 12:30 米労働生産性・単位労働コスト改定値 Q1 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 19:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Apr 中国：外貨準備（中国人民銀行） May 07~17Jun 11:30 インド：経常収支 Q1 ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Jun 05:30 インド：中銀金利発表 17:00 米財務省３年債入札 米中戦略・経済対話（北京、最終日） 米印首脳会談（ワシントン） 米大統領選 カリフォルニア州予備選 モンタナ州予備選 ニュージャージー州予備選 ニューメキシコ州予備選 ノースダコタ州党員集会（民主） サウスダコタ州予備選 ブラジル中銀金融政策決定会合（８日まで） ポーランド中銀金融政策決定会合（８日まで） ６月８日（水） ◇指標 中国貿易統計 May 08:30 英鉱工業生産（国立統計局） Apr 09:30 南ア：ＧＤＰ Q1 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） May 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Apr ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間９日） ブラジル：中銀金利発表
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