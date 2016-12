UPDATE1: アジア通貨動向（7日）＝総じて上昇、ＦＲＢ議長発言を材料視

[シンガポール 7日 ロイター] - アジア通貨は総じて上昇。米連邦準備理事会 (FRB)のイエレン議長が利上げに慎重な姿勢を示したことを受けて、高利回りを求め る資金が流入している。 人民元 は下落。ドルが4週間ぶり安値近辺で推移する中、企業のドル買い が入った。ただ、国有銀行の介入とみられる元買いもみられた。 韓国ウォン は約4週間ぶりの高値。前日の休場中にアジア通貨が上昇した ことが背景。 マレーシアリンギ は原油高を背景に約2週間ぶりの高値。同国の原油・ガス 収入が減少するとの懸念が後退した。 インドネシアルピア も3週間ぶり高値。インドネシア株・国債の上昇が背景 。 インドルピー は小幅高。インド中銀はこの日の理事会で政策金利を据え置く とみられている。 ウォンは1.9%高の1ドル=1161.9ウォンと、5月12日以来の高値。 リンギも0.9%高の1ドル=4.0620リンギと、5月27日以来の高値。 *0405GMT(日本時間午後1時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.78 107.57 -0.19 Sing dlr 1.3571 1.3556 -0.11 Taiwan dlr 32.326 32.402 +0.24 Korean won 1162.40 1183.60 +1.82 Baht 35.30 35.28 -0.06 Peso 46.230 46.225 -0.01 Rupiah 13300 13375 +0.56 Rupee 66.89 66.96 +0.11 Ringgit 4.0740 4.0985 +0.60 Yuan 6.5717 6.5642 -0.11 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.78 120.30 +11.62 Sing dlr 1.3571 1.4177 +4.47 Taiwan dlr 32.326 33.066 +2.29 Korean won 1162.40 1172.50 +0.87 Baht 35.30 36.00 +1.98 Peso 46.23 47.06 +1.80 Rupiah 13300 13785 +3.65 Rupee 66.89 66.15 -1.10 Ringgit 4.0740 4.2935 +5.39 Yuan 6.5717 6.4936 -1.19