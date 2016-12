UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、利上げ見送り予想強まる

(レートを更新しました) [7日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 99*06.00 2.5389% ) 前営業日終値 99*02.00 2.5450% 10年債(指標銘柄 17時05分 99*05.50 1.7160% ) 前営業日終値 99*03.50 1.7230% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*22.25 1.2306% 前営業日終値 100*21.25 1.2370% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*05.75 0.7833% 前営業日終値 100*05.00 0.7950% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9 166*15.00 166*03.00 月限 Tノート先物9 130*30.50 130*28.00 月限 米金融・債券市場は、連邦準備理事会(FRB)が向こう数カ月間利上げを行わない との見方が強まり、国債価格が上昇した。 市場では、利上げが9月までに行われる公算が低いとの見方が広がる。 終盤の取引で10年債 は3/32高。利回りは1.713%と、前日終 盤の1.723%から低下した。 欧州連合(EU)離脱の是非を問う、英国民投票への警戒感が広がるなどして、この 日のユーロ圏金融・債券市場でドイツ10年債利回りが過去最低を更新。米国債価格も急 上昇していた。 ただ、240億ドルの3年債入札需要が軟調で、最高落札利回りは3月以来の高水準 となり、米国債価格は一時、上げ幅を縮小した。 3日発表の5月雇用統計が弱い内容となり、投資家の利上げ予想時期が後ずれするな か、国債入札に底堅い需要が集まるとみられていた。 ところが、アセットマネジャーを含む間接入札者の落札割合は、全体の48%に低下 するなどした。 今週は主要な経済発表予定がなく、米債券市場の関心は来週の連邦公開市場委員会( FOMC)や国債入札動向に集まっている。 米財務省は8日、200億ドルの10年債入札、9日に120億ドルの30年債入札 を行う予定だ。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -2.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -13.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -48.00 (-0.75)