〔表〕きょうの投信設定（9日）＝3本

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ファンド名 ＤＩＡＭ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 ５０００億円 設定額 ── 販売会社 みずほ証券、大和証券、ドイツ証券、ＳＭＢＣ日興証券、ＢＮＰ パリバ証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 ファンド名 ｉシェアーズ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資 ＥＴＦ 運用会社 ブラックロック・ジャパン 設定上限額 １０００億円 設定額 ── 指定参加者 みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、野村証券、三菱ＵＦＪモルガン ・スタンレー証券、大和証券、メリルリンチ日本証券、ドイツ証 券、ＢＮＰパリバ証券 ファンド名 野村ＳＴＦ（ショートターム・ファンド） 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １億円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 野村証券、野村信託銀行
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