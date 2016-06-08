再送-9日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 インテリックス 東証２部から 0850 ５月マネーストック（日銀） - 0850 ４月機械受注 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） - 1020 国庫短期証券の入札発行 - 1030 中曽日銀副総裁講演（秋田市） - 1030 5年利付国債の入札発行 - 1235 国庫短期証券の入札結果 - 1245 5年利付国債の入札結果 - 1400 中曽日銀副総裁会見（秋田市） - 1500 5月工作機械受注 - 1515 5年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月９日（木） ◇指標 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） May 06:00 独貿易収支（連邦統計庁） Apr 08:30 英貿易収支（国立統計局） Apr 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米卸売在庫（商務省） Apr ●海外分● ◇イベント 16:00 米資金循環統計（ＦＲＢ） 17:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Jun ドラギＥＣＢ総裁が講演（ブリュッセル） 欧州連合（ＥＵ）内相・法相理事会（ルクセンブルク、１０日まで） アジア欧州会議（ＡＳＥＭ）財務相会合（ウランバートル、１０日まで） ◇休場 中国、香港、台湾