アジア株式市場サマリー（8日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overviewをクリックしてご覧になれます ［８日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2027.08 +15.45 +0.77 2013.72 2027.09 2008.59 前営業日終値 2011.63 台湾 加権指数 8715.48 +35.58 +0.41 8704.66 8754.82 8690.59 前営業日終値 8679.90 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5370.00 -1.03 -0.02 5371.00 5375.50 5335.20 指数 前営業日終値 5371.03
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