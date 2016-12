UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝堅調、予想上回る中国輸入を好感

(内容を追加しました。) [シンガポール 8日 ロイター] - アジア通貨は、ドルが主要通貨に対して約1 カ月ぶり安値をつけるなか、大半が上昇している。中国の貿易統計で輸入が予想以上に堅 調な数字となったことも材料視されている。 5月の中国輸入は0.4%減少し、アナリスト予想よりも小幅の減少にとどまった。 SEB銀行のアジア戦略部門代表、ショーン・ヨコタ氏は「輸入が予想を上回ったことが 材料視されている。中国の好調はアジアの好調を意味する」と指摘した。ただ、引き続き 7月の米利上げを予想しているとし、上昇局面でアジア新興国通貨を売ることを推奨して いる。 5月の米雇用統計が失望を誘う数字となり、早期の米利上げ観測が後退したことから 、アジア通貨はこのところ堅調を維持している。 韓国ウォン は0.8%上昇し、5月4日以来の高値をつけた。ただ、イン フレ率が低水準にとどまり輸出の回復が遅れるなか、中銀は早期利下げを示唆するとの見 方が広がり、一時の上げを削った。当局がウォン高抑制に向け介入に動いたとの市場参加 者の指摘もある。 台湾ドル は0.5%上昇し、5月3日以来の高値を記録した。 インドネシアルピア は、大半の国債価格が上昇するなか、0.5%高と5月 3日以来の高値をつけた。 0630GMT(日本時間午後3時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.14 107.37 +0.21 Sing dlr 1.3530 1.3513 -0.13 Taiwan dlr 32.196 32.339 +0.44 Korean won 1156.70 1162.70 +0.52 Baht 35.22 35.23 +0.03 Peso 46.040 46.110 +0.15 Rupiah 13235 13265 +0.23 Rupee 66.73 66.77 +0.07 Ringgit 4.0615 4.0580 -0.09 Yuan 6.5713 6.5710 -0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.14 120.30 +12.28 Sing dlr 1.3530 1.4177 +4.78 Taiwan dlr 32.196 33.066 +2.70 Korean won 1156.70 1172.50 +1.37 Baht 35.22 36.00 +2.21 Peso 46.04 47.06 +2.22 Rupiah 13235 13785 +4.16 Rupee 66.73 66.15 -0.86 Ringgit 4.0615 4.2935 +5.71 Yuan 6.5713 6.4936 -1.18