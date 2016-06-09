10日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ６月特別清算指数（ＳＱ）算出 0805 閣議、閣議後会見 0850 ５月企業物価指数（日銀） 1330 ４月第３次産業活動指数（経済産業省） 1430 電事連会長会見 1500 生保協会長会見 東証・名証１部指定 ソトー 東証・名証２部から ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月１０日（金） 06:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） May 06:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） May 06:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Apr 07:00 トルコ：ＧＤＰ Q1 07:00 トルコ：経常収支 Apr 07:30 タイ：外貨準備 w/e 10:00 ロシア：中銀金利発表 Jun 12:00 インド：鉱工業生産 Apr 12:30 カナダ雇用統計 May 13:00 メキシコ：鉱工業生産 Apr 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jun 18:00 米財政収支（財務省） May 、対中国海外直接投資（商務省） May 10~15Jun 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） May 10~15Jun 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） May ◇イベント 0900 GMT ＯＥＣＤ対ＥＵ・ユーロ圏経済審査報告を発表 10:00 ロシア：中銀金利発表 Jun ワイトマン独連銀総、コンスタンシオＥＢ副総裁が独連銀の会合で講演 ◇休場 中国、台湾