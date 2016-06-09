UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（9日）＝3本、217億8096万円

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(設定額を追加しました) ファンド名 ＤＩＡＭ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 ５０００億円 設定額 １９５億１８１６万円 販売会社 みずほ証券、大和証券、ドイツ証券、ＳＭＢＣ日興証券、ＢＮＰ パリバ証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 ファンド名 ｉシェアーズ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資 ＥＴＦ 運用会社 ブラックロック・ジャパン 設定上限額 １０００億円 設定額 ２２億４２８０万円 指定参加者 みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、野村証券、三菱ＵＦＪモルガン ・スタンレー証券、大和証券、メリルリンチ日本証券、ドイツ証 券、ＢＮＰパリバ証券 ファンド名 野村ＳＴＦ（ショートターム・ファンド） 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １億円（自己設定） 設定額 ２０００万円 販売会社 野村証券、野村信託銀行
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