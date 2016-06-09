TOP NEWS* 海外トップニュース（9日）

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［９日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 〔ファンドビュー〕マイナス金利、投資家の最大の懸念に＝ブラックロック > フィンランド中銀、2016・17年の成長率予想を上方修正 > デンマークのドン・エナジーが新規上場、欧州で今年最大 > サムスン、アップルとの特許訴訟で米司法省の審理差し戻し決定を評価 > 4月の英貿易赤字は予想下回る120億ポンド、モノの輸出が大幅増 > ユーロ圏経済に恒久的な打撃の恐れ、構造改革加速を＝ＥＣＢ総裁 > 米下院議長が共和党の安全保障政策発表、国防強化が軸 > 〔アングル〕「サンダース票」取り込み、クリントン氏苦戦は必至 > 〔ファンドビュー〕ベネズエラ債で高リターンを稼ぐ外国人投資家 > 〔焦点〕米中戦略・経済対話、経済問題解決で役割低下 > 〔ＥＣＢフォーカス〕社債買い入れ開始で高まる企業利益押し上げ期待 > 〔焦点〕ブレグジットとトランプ氏勝利が組み合わさる悪夢 > ユーロ圏、経済に恒久的な打撃及ぶリスク＝ＥＣＢ総裁 > 独4月貿易統計、輸入が予想外の減少 黒字は過去最高更新 > ブラジル国民の過半数、年内の選挙実施を望む＝世論調査 > 英国のＥＵ残留の可能性、75.8％に上昇＝ブックメーカー > ＮＺ中銀、政策金利を2.25％に据え置き 住宅高騰を懸念 > 英国民投票、浮動票層はＥＵ離脱で家計悪化と予想＝調査 > ヘリコプターマネー、ＥＣＢで協議せず＝フィンランド中銀総裁 > カナダ森林火災で2社のオイルサンド設備が一時休止、火勢は弱まる > 韓国中銀が予想外の利下げ、政策金利1.25％に 全会一致で決定 > 〔ロイター調査〕韓国中銀、年内据え置きと追加利下げ予想が半々 > アマゾン、ロンドンで食料品宅配サービスを開始 > 中国ＣＰＩ、5月は前年比+2.0％に鈍化 ＰＰＩは低下幅縮小 > 〔ＩＦＲ〕米金融大手、第2四半期は5四半期ぶりに増収へ > 〔情報ＢＯＸ〕2016年の中国企業の信用事由・社債デフォルト一覧 > 〔ロイター調査〕中国住宅価格上昇は緩やか、過熱抑制策導入の都市増加へ > オバマ氏、米民主党内の亀裂解消に期待 クリントン氏指名確実で > アップルとサムスンの特許訴訟、米司法省が最高裁に差し戻し要求 > 中国ＣＰＩ、5月は予想下回る前年比+2.0％ ＰＰＩは前年比‐2.8％ > 〔海外規制フラッシュ〕米運輸省、自動運転車の規則整備へ7月に指針 > スイスのグレンコア、農業事業の9.99％株式売却で合意 > 米ファイザーのオピオイド系鎮痛薬、ＦＤＡ諮問委が承認を推奨 > ウーバーのカラニック氏は「友人であり敵」＝ダイムラーＣＥＯ > 今後3カ月の英住宅価格、約4年ぶりに下落する見通し＝ＲＩＣＳ > 〔ＩＦＲ〕米アンダーアーマー、初の社債は応募10倍の大人気

> 独メルケル首相、送電網構築を重点的に進める方針を表明 > 北朝鮮、29日に最高人民会議開催 金正恩体制強化へ > ペルー大統領選、クチンスキ氏リード保つ 9日朝にも選管結果発表

> ブラジル中銀、政策金利14.25％に据え置き 高インフレに対応 > ニュージーランド中銀、2.25％に金利据え置き 緩和バイアス維持 > 金利に関する認識、前回決定以降大きく変わっていない＝ＮＺ中銀 > 米ベライゾン、4万人ストが第2四半期利益を押し下げ＝ＣＦＯ

> 原油先物が年初来高値、ナイジェリア油井爆破などで > ドル高による市場のゆがみが金融安定の脅威＝ＢＩＳ > クリントン氏、経済めぐるトランプ氏の発言「支離滅裂」＝ＷＳＪ > EXCLUSIVE-米大統領選、ウォーレン上院議員がクリントン氏支持へ＝関係筋 > サウジ、原油が昨年の安値水準でも十分存続＝経済企画相 > 南アの第1四半期ＧＤＰ、予想以上のマイナス 農業・鉱業低調 > 英財務相「トルコのＥＵ加盟はない」、移民めぐり離脱派に反論 > 〔海外規制フラッシュ〕米当局、外銀4行の生前遺言提出期限を1年延期 > ＮＺのスカイ・ネットワーク、英ボーダフォンの現地法人と合併へ > EXCLUSIVE-仏ＥＤＦ、英国の天然ガス・石炭火力発電所の売却を検討＝関係者 > EXCLUSIVE-不動産の米カイト・リアルティ、ＷＰグリムチャーとの合併に向け交渉＝関係者

> ＮＺドルが対米ドルで一時1年ぶり高値、中銀の金利据え置き受け > トランプ氏、副大統領候補を4─5人に絞り込み＝通信社 > モディ首相、米印連携強化で「平和に貢献」 米議会で演説 > 追加リコール対象のタカタ製品、新車搭載情報を米議員が開示要求

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