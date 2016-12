UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝ウォンが上げ幅縮小、利下げ受け

(内容を更新しました) [シンガポール 9日 ロイター] - アジア通貨市場では、ウォン が上 昇後、政策金利が25ベーシスポイント(bp)引き下げられ過去最低の1.25%とな ったことを受けて、上げ幅を縮めた。他の通貨は、米ドルへの売りが出たことで上昇した 。 韓国の利下げについて、野村証券のアナリストはリポートで「10月に25bpの追 加利下げを行うとの予想を継続する。政策銀行の資本増強にもかかわらず、今年後半も経 済成長の勢いは鈍化するとみられるためだ」と説明した。 ウォンは対ドルで、年初来から1.5%の上昇にとどまっている。韓国中銀の利下げ 観測が背景。ただこの日は、米ドルが多くの通貨に対し下落していることを受けて投資家 がポジションの巻き戻しを行っているため、ウォンは前日比ではプラス圏にある。 ソウルに拠点を置く海外銀行のトレーダーは「ドル・ロングの解消余地はまだある。 この日の利下げは、ドル安基調を変えるものではなかった」と述べた。 フィリピンペソ は0.3%高と、昨年10月15日以来の高値。マニラ株 式市場への外国人投資家からの資金流入が要因。 マレーシアリンギ は0.9%高で、5月18日以来の高値。原油価格の上昇 を好感した。 0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。なお中国、台湾市場は休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.62 106.98 +0.34 Sing dlr 1.3485 1.3471 -0.10 *Taiwan dlr 32.220 32.225 0.00 Korean won 1155.16 1156.60 +0.12 Baht 35.12 35.21 +0.26 Peso 45.885 46.010 +0.27 Rupiah 13245 13260 +0.11 Rupee 66.63 66.65 +0.02 Ringgit 4.0370 4.0615 +0.61 *Yuan 6.5603 6.5603 0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.62 120.30 +12.83 Sing dlr 1.3485 1.4177 +5.13 Taiwan dlr 32.220 33.066 +2.61 Korean won 1155.16 1172.50 +1.50 Baht 35.12 36.00 +2.51 Peso 45.89 47.06 +2.56 Rupiah 13245 13785 +4.08 Rupee 66.63 66.15 -0.72 Ringgit 4.0370 4.2935 +6.35 Yuan 6.5603 6.4936 -1.02