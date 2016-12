米金融・債券市場＝国債利回り2月以来の低水準、世界成長懸念で

[ニューヨーク 9日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時07分 100*16.50 2.4755% 柄) 前営業日終 99*22.00 2.5150% 値 10年債(指標銘柄 16時00分 99*16.50 1.6781% ) 前営業日終 99*08.00 1.7070% 値 5年債(指標銘柄 16時00分 100*24.75 1.2142% ) 前営業日終 100*21.50 1.2350% 値 2年債(指標銘柄 15時30分 100*06.75 0.7671% ) 前営業日終 100*05.75 0.7830% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9 167*17.00 166*27.00 月限 Tノート先物9 131*03.00 130*29.00 月限 米金融・債券市場は、国債利回りが2月以来の低水準をつけた。世界経済成長への懸 念が広がり、原油・株式相場が下落するなか、安全資産とされる債券需要が高まった。 終盤の取引で、30年債 は23/32高。利回りは2.48%と、2月 11日以来の低水準を記録した。 10年債 も8/32高。利回りは1.68%で、2月24日以来の低水 準をつけた。 2年債と10年債の利回り曲線 もフラット化して89ベーシスポイン ト(bp)と、2008年以来の低水準だった。フラット化は、成長鈍化を示すと受け止 められることもある。 欧州連合(EU)離脱の是非を問う英国民投票や、欧州中央銀行(ECB)の社債買 い入れプログラム開始への懸念から、ドイツ10年債利回り がこの日、過去 最低の0.023%まで下がった。英国債利回りも過去最低をつけた。 こうしたなか、米国債の投資妙味が増した。利回りが欧州や日本など他の主要国債券 よりはるかに高い水準にあるからだ。 CIBCの米債券トレーディング部門責任者、トム・トゥッチ氏は、安全や高い利回 りを求める需要が米国債に集まったと指摘する。 こうした需要を追い風に、120億ドルの30年債入札は、最高落札利回りが2.4 75%と、過去最低水準を5bp弱上回る水準だ。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「非常に堅調な入 札結果となった」と分析。「利回りが低下しても、投資家が(購入を)ためらう様子はな い」と話した。 市場の関心は、来週の連邦公開市場委員会(FOMC)に集まっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -4.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.00 (+0.25)