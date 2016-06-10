TOP NEWS* 海外トップニュース（10日）

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［１０日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 欧州株ファンドが8年ぶり長期流出、18週連続＝メリル調査 > ロシア中銀が政策金利を11.00％から10.50％に引き下げ、予想通り > 世界経済、財政出動による追加刺激不要、債務削減を＝独財務相 > 英ＢＰとデット・ノルスケ、ノルウェー事業統合 13億ドル規模 > ＥＣＢ、低インフレ続くなら追加緩和を＝ＯＥＣＤ経済審査 > 1年以内の英利上げ予想、41％に上昇＝中銀調査 > 原油需要は短期的に増加へ、精製能力拡大で > 韓国検察、ロッテグループ関係先を家宅捜索 ホテルＩＰＯに暗雲 > 4月の英建設部門生産は前月比2.5％増、予想上回る伸び＝統計局 > 世界の機関投資家、第1四半期は954億ドルの純流出＝調査会社 > 米テスラ、安全上の欠陥を否定 「当局の調査受けていない」 > 香港人寿保険が身売り検討、6億ドルで売却の可能性＝関係筋 > 独経済、第2四半期はスタートまずまず 成長率は今後鈍化＝月報 > 原油ヘッジファンド、5月レンジ相場でリターン縮小 年初来は2桁 > ＥＣＢの低金利長期化でリスクプレミアム急上昇も＝独連銀総裁
> 〔ＩＢウオッチャー〕ロッテの汚職捜査、ホテルＩＰＯへの影響に懸念 > 〔BREAKINGVIEWS〕アップルとグーグル、アプリ事業で規模重視に方針転換 > 〔アングル〕インドで輝く中小企業、大手の苦戦尻目に好業績 > 〔アングル〕米エネルギー企業の債務・株式交換に応じる投資家の算段 > 〔アングル〕ドル調達コスト上昇が生み出す市場の緊張 > 〔ロイター為替予測調査〕アジア通貨の市場心理が改善、米利上げ観測後退で > 〔ロイター調査〕スイス中銀、来週は金利据え置き 政策変更は来年後半以降か
> 独10年債利回りがゼロに接近、世界的なリスク回避の動きで > 第1四半期トルコＧＤＰは4.8％増、市場予想上回る > 4月の仏鉱工業生産指数は前月比＋1.2％、予想大きく上回る > 米国のガソリン余り、夏に価格がディーゼル燃料に迫る異例の事態 > 低金利、一時的な適用とすべき＝ショイブレ独財務相 > テスラ車のサスペンション問題を当局調査、非公表で顧客と合意か > 伊銀行基金、資本増強面での利用は当面必要なし＝経済相 > 韓国検察、ロッテグループ関係先を家宅捜索 ホテルＩＰＯに暗雲 > メキシコ政府、米企業との対話強化 > 原油オプション市場、供給過剰から供給不足に焦点移る > 韓国中銀、緩和的な金融政策を当面維持へ＝総裁 > ブラジル、五輪控えリオデジャネイロ州への緊急融資検討 > ブラジル・ウジミナス、会社分割は協議していない＝ＣＥＯ > 米債・新興国ファンドに資金流入、米早期利上げ観測後退で > 米政府が進める戦略石油備蓄見直し、数週間中に具体策判明か > 米ヤフーの中核事業売却、買い手候補さらに絞り込みへ＝関係筋 > ペルー大統領選、クチンスキ氏の当選確実に 開票が終了 > スイスフランとデンマーククローネが上昇、ブレグジット懸念でユーロから逃避 > 英ＥＵ離脱、将来の投資にリスク＝フォード欧州子会社ＣＥＯ > シンガポール首相、公務員のコンピューターのネット接続遮断へ サイバー攻撃対策で > バングラ中銀現金盗難めぐる捜査、ＦＢＩ「明確な手掛かりない」 > オバマ氏「誰より大統領にふさわしい」、クリントン氏支持表明 > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（10日）
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