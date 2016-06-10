［東京 １０日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 10 June, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 0900 GMT ＯＥＣＤ対ＥＵ・ユーロ圏経済審査報告を発表 10:00 ロシア：中銀金利発表 Jun ワイトマン独連銀総、コンスタンシオＥＢ副総裁が独連銀の会合で講演
◇休場 中国、台湾 Monday, 13 June, 2016---------------------------------------- 1530 日本：経団連会長会見 Tuesday, 14 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1330 日本：経済同友会代表幹事会見
●海外● ◇イベント 米連邦公開市場委員会（１５日まで） 世界最大のゲーム見本市「Ｅ３」（ロサンゼルス、１６日まで） 米大統領選コロンビア特別区予備選（民主） Wednesday, 15 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1300 日本：５月マンション発売（不動産経済研究所）
●海外● ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 23:40 カナダ中銀総裁が講演 Thursday, 16 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付き国債（６月債）の発行予定額等
●海外● ◇イベント 05:00 インドネシア：中銀金利発表 Jun 05:45 スイス経済省経済事務局（ＳＥＣＯ）の経済予測 06:30 スイス：中銀金利発表 Q2 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jun 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Jun 15:00 米財務省変動利付２年・２年・５年・７年・インフレ指数連動３０年債入札条件 世界最大のゲーム見本市「Ｅ３」（ロサンゼルス、最終日） ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） Friday, 17 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１─３月資金循環統計（日銀） 1030 日本：流動性供給入札 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 15:00 ドラギＥＣＢ総裁が講演 Monday, 20 June, 2016---------------------------------------- 1650 日本：黒田日銀総裁講演（慶大）
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がシンポジウムに出席 Tuesday, 21 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（４月２７・２８日分）
●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で証言 17:00 米財務省５年債入札
Wednesday, 22 June, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 17:00 米財務省変動利付２年・７年債入札
Thursday, 23 June, 2016---------------------------------------- 1400 日本：４月改訂景気動向指数
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３０年債入札 ＥＵ残留の是非を問う英国民投票 Friday, 24 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（６月１５・１６日分） 0850 日本：５月企業向けサービス価格指数（日銀） 1536 日本：中曽日銀副総裁あいさつ（全国信用金庫大会）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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