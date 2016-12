UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝軟調、ＦＯＭＣや英国民投票を警戒

(情報を更新しました) [シンガポール 10日 ロイター] - アジア新興国通貨はおおむね軟調。米連邦 準備理事会(FRB)の米連邦公開市場委員会(FOMC)や、欧州連合(EU)離脱・ 残留を問う英国民投票を控え、警戒感が強い。 韓国ウォン は下落している。韓国中銀の李柱烈・総裁は10日、緩和的な 金融政策を当面維持する方針を示した。韓国中銀は前日、予想外の利下げに踏み切った。 マレーシアリンギ は、オーバーナイトの原油安を受けて下落。またインドネ シアルピア は、国債価格 の下落を背景に、売り優勢の展開となった。 アジア通貨は今週1週間で見ると、これまでのところ大半が上昇している。5月米雇 用統計が低調だったことから、FRBの目先の利上げ観測が後退したことが背景にある。 週間の上昇率トップは2.1%上昇したルピア。米利上げ観測が後退するなか、投資 家は高利回り志向を強めているが、インドネシアの利回りは域内最高水準となっている。 0400GMT(日本時間午後1時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。なお中国、台湾市場は休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.99 107.14 +0.14 Sing dlr 1.3546 1.3530 -0.12 *Taiwan dlr 32.225 32.225 0.00 Korean won 1163.95 1156.00 -0.68 Baht 35.25 35.22 -0.09 Peso 46.130 46.060 -0.15 Rupiah 13310 13260 -0.38 Rupee 66.87 66.71 -0.23 Ringgit 4.0680 4.0475 -0.50 *Yuan 6.5603 6.5603 0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.99 120.30 +12.44 Sing dlr 1.3546 1.4177 +4.66 Taiwan dlr 32.225 33.066 +2.61 Korean won 1163.95 1172.50 +0.73 Baht 35.25 36.00 +2.13 Peso 46.13 47.06 +2.02 Rupiah 13310 13785 +3.57 Rupee 66.87 66.15 -1.07 Ringgit 4.0680 4.2935 +5.54 Yuan 6.5603 6.4936 -1.02