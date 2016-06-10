〔需給情報〕日経225でモルガンＭＵＦＧが売り越しトップ＝10日先物手口

［東京 １０日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、１０日の市場では、日経２２５期近でモルガンＭＵＦＧが売り越しトップ、 ドイツが買い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近では野村が売り越しトップ、ソシエテジェネラルが買い越しト ップとなった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年06月10日 16年09月限 売り 買い 差し引き ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2868 2032 -836 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1506 884 -622 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 542 0 -542 ﾏﾈｯｸｽ 438 0 -438 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 3179 2874 -305 大和 627 368 -259 ABNｸﾘｱ 10243 10020 -223 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 601 440 -161 みずほ証券 509 389 -120 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 2643 2637 -6 豊 850 852 2 GMOｸﾘｯｸ 477 525 48 日産 367 437 70 東海東京 387 470 83 SBI証 833 971 138 楽天 669 866 197 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 605 834 229 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 369 599 230 野村 1708 1963 255 松井 0 368 368 三菱UFJM 0 726 726 ﾄﾞｲﾂ 807 1961 1154 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年06月10日 16年12月限 売り 買い 差し引き ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 96 71 -25 三菱UFJM 20 0 -20 楽天 4 3 -1 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1 0 -1 SBI証 2 3 1 岩井ｺｽﾓ 0 1 1 光世 0 1 1 野村 0 1 1 GMOｸﾘｯｸ 0 1 1 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1 3 2 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 2 4 2 日産 0 2 2 ﾏﾈｯｸｽ 2 4 2 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 0 3 3 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 6 6 松井 2 9 7 ABNｸﾘｱ 123 131 8 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 20 30 10 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年06月10日 16年07月限 売り 買い 差し引き ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 2335 1190 -1145 楽天 2621 2452 -169 松井 454 392 -62 IB証券 337 290 -47 SBI証 2293 2262 -31 光世 50 20 -30 むさし 123 101 -22 広田 20 0 -20 大和 92 73 -19 だいこう 70 57 -13 岩井ｺｽﾓ 22 22 0 立花 101 103 2 GMOｸﾘｯｸ 364 369 5 岡三 127 142 15 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 0 19 19 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 282 314 32 ﾏﾈｯｸｽ 667 742 75 日産 108 205 97 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 962 1070 108 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 3345 3911 566 ABNｸﾘｱ 8304 8953 649 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年06月10日 16年08月限 売り 買い 差し引き ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 715 87 -628 IB証券 81 8 -73 むさし 35 20 -15 楽天 56 43 -13 GMOｸﾘｯｸ 7 3 -4 大和 8 6 -2 SBI証 43 41 -2 岡三 3 1 -2 光 2 0 -2 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 29 29 0 岩井ｺｽﾓ 0 1 1 ﾏﾈｯｸｽ 24 26 2 松井 17 26 9 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 59 73 14 ABNｸﾘｱ 613 1328 715 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年06月10日 16年09月限 売り 買い 差し引き 野村 5657 2342 -3315 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 7717 6611 -1106 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 2671 1849 -822 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 3171 2504 -667 三菱UFJM 321 0 -321 UBS 561 346 -215 SMBC日興 405 215 -190 みずほ証券 603 490 -113 ABNｸﾘｱ 12487 12390 -97 岡三 316 277 -39 日産 279 269 -10 広田 145 183 38 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 126 240 114 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1908 2052 144 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 0 245 245 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1554 1805 251 大和 510 1263 753 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 889 1830 941 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 868 1997 1129 ﾄﾞｲﾂ 701 2227 1526 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 6141 7942 1801 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年06月10日 16年12月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず