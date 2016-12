米金融・債券市場＝国債利回り4カ月ぶりの低水準、ブレグジット懸念で

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 100*30.50 2.4548% ) 前営業日終値 100*13.00 2.4810% 10年債(指標銘柄 17時05分 99*26.50 1.6438% ) 前営業日終値 99*16.00 1.6800% 5年債(指標銘柄) 17時04分 100*31.75 1.1687% 前営業日終値 100*25.00 1.2130% 2年債(指標銘柄) 17時02分 100*08.75 0.7345% 前営業日終値 100*06.75 0.7670% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 168*11.00 167*17.00 Tノート先物9月限 131*17.00 131*03.00 米金融・債券市場は、10年債利回り が一時、1.627%と約4カ月 ぶりの低水準をつけた。 英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)や、世界成長への懸念が広がり、欧州 国債利回りが急低下するなど、市場関係者によると「安全への逃避」の動きが一部でみら れた。 終盤の取引で、10年債は12/32高、利回りは1.639%となった。 最新世論調査で、英国のEU離脱派が残留派を10ポイント上回ったと伝わり、上げ 幅を縮小していた国債価格が再び上昇した。 この日は、ドイツや日本、英国の10年債利回りが軒並み過去最低を記録した。ドイ ツ10年債利回りは一時、0.01%まで下がった。 米国10年債利回りのテクニカル抵抗線は1.60%前後とされ、この水準を下回れ ば一段の低下を招く公算が大きいとの指摘も聞かれた。 世界中の債券利回りが急低下するなか、欧州中央銀行(ECB)が社債買い入れプロ グラムを始めた。 こうした背景もあり、他国債券と比べて利回りが相当高い米国債の投資妙味が増した という声もあがった。 次の主要関心事は、来週の連邦公開市場委員会(FOMC)だ。14日には5月の小 売売上高の発表も控えている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -3.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -12.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -47.75 (+0.50)