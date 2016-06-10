UPDATE 1-*TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（11日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > 米国株式市場＝続落、原油安と世界経済懸念が重し > 欧州株式市場＝続落、ルフトハンザ売られる > ロンドン株式市場＝続落、テスコと金融、1次産品関連に売り > ロシア、政策金利を10.50％に引き下げ、経済回復は「近い」 > カナダ5月雇用者数1万3800人増、失業率6.9％に改善 > ＮＹ市場サマリー（10日） > ブラジル、省庁・政府機関で4000人超削減へ > 米石油掘削リグ稼働数、2週連続で増加 昨年8月以来＝ベーカー・ヒューズ > 〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（6月7日終了週） > 新興国市場サマリー（10日） > 米金融・債券市場＝国債利回り4カ月ぶりの低水準、ブレグジット懸念で > 〔表〕ＮＹ外為市場＝対ドル／各国通貨相場（10日） > ＮＹ外為市場＝円・スイスフランに逃避買い、英ＥＵ離脱懸念でリスクオフ > シカゴ日経平均先物（10日） > 米5月の財政収支は530億ドルの赤字、前年比38％縮小 > ペルー大統領選、フジモリ氏が敗北宣言 > 米6月ミシガン大消費者信頼感は低下、5年期待インフレ過去最低 > 欧州市場サマリー（10日） > 〔ファンドビュー〕世界経済はぜい弱、株式相場危うい＝ガンドラック氏 > 英国でＥＵ離脱派が勢い増す、残留派に10ポイント差＝世論調査 > ユーロ圏金融・債券市場＝独国債利回りゼロすれすれ、過去最低更新 > ロシア中銀、金融機関の最低準備金要件引き上げ > ＥＣＢのマイナス金利、銀行に恩恵＝コンスタンシオ副総裁 > デンマーク中銀、通貨高抑制へ追加利下げも ブレグジット懸念で > インド4月鉱工業生産は予想外のマイナス、資本財生産が大幅減 > 英ＥＵ離脱懸念でポンド売り膨らむ、国民投票2週間後に控え > 6月の米ミシガン大消費者信頼感指数速報値は94.3（予想：94.0） > 米国株式市場・序盤＝続落、原油安でエネルギー株に売り > 訂正-ＥＣＢのマイナス金利、銀行にプラスの影響＝コンスタンシオ副総裁 > ＥＣＢ、ブレグジットにあらゆる手段で対応の用意＝ラトビア中銀総裁 > トルコ第1四半期成長率は4.8％、シリア難民・賃上げが貢献 > スイスフラン8週間ぶり高値、英ＥＵ離脱懸念で逃避買い > 中国は経済改革で困難に直面、見通しに下振れリスク＝独政府高官 > メルケル独首相の訪中、バブルリスクや投資条件を協議へ > 東南アジア株式＝下落、ＦＯＭＣや英国民投票控え警戒感 > 欧州株ファンドが8年ぶり長期流出、18週連続＝メリル調査 > 世界経済、財政出動による追加刺激不要、債務削減を＝独財務相 > 英国以外のＥＵ離脱、可能性排除すべきでない＝ショイブレ独財務相 > アベノミクスに国内市場「収縮論」の壁、打破困難なら長期停滞も > インド株式市場・引け＝続落、米ＦＯＭＣや英国民投票控え警戒ムード > ＥＣＢ、低インフレ続くなら追加緩和を＝ＯＥＣＤ経済審査 > アジア株式市場サマリー（10日）

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