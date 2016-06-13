TOP NEWS* 海外トップニュース（13日）

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［１３日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > ＢＲＩＣＳ設立の新開発銀行、初の債券を人民元建てで発行へ > フィンランド財務相、党首選で敗北 勝利の内相が閣僚職も引継ぎ > 日本の格付け「Ａ」を確認、見通しをネガティブに変更＝フィッチ > マイナス利回りの国債、過去最高の8.3兆ドル＝ＪＰモルガン > 英ＥＵ残留確率、64％に一段と低下＝ベットフェア賭けオッズ > 中国自動車販売、5月は前年比9.8％増 昨年12月以来の高い伸び > 南欧諸国の国債利回りが上昇、ＥＵ離脱派リードとの世論調査で > 〔アングル〕米フロリダ乱射容疑者、ＦＢＩが2度聴取の「素顔」 > 〔BREAKINGVIEWS〕ＯＰＥＣ協調体制、最大の元凶はイランでなくイラク > 〔ＩＢウオッチャー〕中国国有企業の買収案件、ＥＵが今後審査強化か > 〔焦点〕独10年国債、マイナス利回りクラブの仲間入り間近 > 〔ＩＦＲ〕ＥＣＢ、発行市場でも社債購入強化 > 〔チャイナマネー〕証監会、Ａ株の国際指数採用目指し急ピッチで規制改革 > 〔ロイター調査〕米民主党員、サンダース氏の関与維持希望が大勢 > 英10年債利回りが過去最低更新、ブレグジット懸念で > 英ＥＵ残留確率68.5％、先週から10％ポイント低下＝賭けオッズ > ポンド変動ヘッジコストが過去最高、6月23日の国民投票控え > ＥＣＢは追加緩和不要、既存の政策見極めるべき＝独連銀総裁 > ブレグジット、西側政治文明の崩壊につながる恐れ＝ＥＵ大統領 > 中国企業が買収提案のクーカ、独企業の対抗案も可能＝メルケル首相 > 中国、サービス業に関し新指標の導入計画＝統計局報道官 > 米シマンテック、ブルーコート買収へ 現金46.5億ドルで > 韓国ホテルロッテ、ＩＰＯの無期延期を発表 > サウジ副皇太子が訪米、オバマ大統領などと会談へ＝現地紙 > 香港のワーフ、通信事業の売却計画 10億ドル超＝関係筋 > 中国、「原子力供給国グループ」へのインド加盟に慎重な議論求める > 中独、市場経済国認定めぐる緊張否定 > ＡＢＢ、シーメンスの幹部引き抜き ロボット工学部門の人事刷新

> 中国の市場経済国認定めぐる問題、より専門的な協議必要＝独首相 > 外国投資家への公正な機会提供、中国は一段の措置講じる＝首相 > 中国の1─5月固定資産投資は9.6％増、16年ぶり低い伸び > EXCLUSIVE-米ヤフー中核事業売却、ベライゾン・ＡＴ＆Ｔが最終入札へ＝関係筋 > 韓国のホテルロッテ、ＩＰＯ計画撤回を13日中に発表へ＝関係筋 > メルケル独首相が訪中、法の支配訴え 外資参入障壁に懸念表明 > サンダース氏、会談でクリントン氏に自らの政治課題採用を要請へ > フロリダ州乱射の凶器は半自動小銃、米で銃規制の強化望む声も > フェイスブックが米国で初めて「安否確認」機能、乱射事件受け > リオ五輪、ジカ熱で延期の科学的根拠ない＝ブラジル保険相

> 中国の鉄筋先物が4％上昇、唐山市が減産指示 > 中国、第2四半期の経済成長率は安定的＝国家統計局 > 5月の中国歳出は前年比17.6％増、歳入は7.3％増 > 5月の中国粗鋼生産、前年比＋1.8％増＝国家統計局 > 中国国家発改委、総額74億元の道路建設事業を承認 > 独シーメンス、中国美的が買収提案のクーカに関心なし＝ＣＥＯ > 配車サービス滴滴出行、中国人寿保険が6億ドル出資 > インド上院議会選、与党人民党が新たに5議席獲得

> 中国鉱工業生産5月は前年比6.0％増加、予想若干上回る > 中国、民間投資押し上げへ公的部門の開放が必要＝国家統計局 > 政府系投資機関、不動産・フロンティア市場への投資拡大＝調査 > 〔海外規制フラッシュ〕英、ブレグジットで顧客データの扱いに支障も

> 〔海外規制フラッシュ〕ユーロ圏の銀行、ＴＬＴＲＯ２への全面乗り換えは想定せず > 1─5月の中国不動産投資は前年比7％増に減速、販売面積も伸び鈍化 > 英国残留ならＥＵでの影響力拡大＝キャメロン首相 > 米原油先物・オプション買い越し、過去1カ月で初の減少＝ＣＦＴＣ > 攻撃事件起きれば、英国民投票に影響＝元ＥＣＢ専務理事 > 韓国ウォンに一段の下げ圧力 海外への資金流出で > 英国のＥＵ離脱派と残留派、なお拮抗＝最新の世論調査 > 韓国ロッテホテル、上場期限までの手続き書類修正困難に > 停職中のブラジル大統領、早期選挙の是非問う国民投票を要求 > トランプ氏「過激派によるテロ」、乱射事件で自身の主張正当化

> フィッチ、英国の格付けをＡＡプラスで確認 見通し「安定的」 > バンカメ、来年半ばのブレント原油価格を70ドルと予想 > ハチソンとビンペルコム、伊事業統合へ周波数帯売却など提案 > フロリダ州乱射容疑者、警備最大手Ｇ４Ｓに勤務 業務で銃携帯 > 〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ポンドの売り越しが5年ぶり大幅増 > 中国、企業債務の増大に迅速な対応を＝ＩＭＦ筆頭副専務理事 > 米フロリダ州の乱射で50人死亡、ＩＳが犯行声明 当局「証拠なし」

> 〔グローバル経済〕日米など4カ国中銀会合、英国民投票控え政策変更見送りへ > 〔今週の主要材料〕海外市場 > Ｓ＆Ｐ５００種が上値重い中、指標とＦＯＭＣに注目＝今週の米株式市場 > 英国のＥＵ離脱支持、残留支持をわずかにリード＝世論調査 > ＭＳＣＩ、中国株組み入れで時間かけ過ぎるべきでない＝証監会幹部 > BUZZ-ＩＭＭ通貨先物、ポンドの売り越しが急増 国民投票控えリスク回避 > グレンコア傘下の倉庫会社に文書偽造疑惑、亜鉛価格を操作したか > 欧州各国がエアバスに圧力、軍用輸送機の納入遅れで > ＥＵ、加盟国にパリ協定の早期批准を要請 時期は依然不透明 > 中国ＦＤＩ、5月は前年比1％減 昨年12月以来のマイナス > 米主要500社第2四半期見通し、悪化80社・改善31社＝トムソン・ロイター > 日産のカルソニック株売却、米べインやＫＫＲが応札も＝関係筋 > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（11日）