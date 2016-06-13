5月末投信の銀行窓販残高は前月比1.7％増の78兆円、シェア50.2％

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［東京 １３日 ロイター］ - 投資信託協会によると、５月末の私募を含む投信の 銀行窓販残高は前月比１．７％増の７８兆８４８０億円。２か月ぶりに増加した。 投信残高全体に占める銀行チャンネルの販売シェアは５０．２％と、前月から小幅に 増加した。 ５月末 ◇銀行窓販総合計（公募・ 前月比 投信シェ 私募） ア 公募・私募純資産総額 ７８兆８４８０億円 １．７％ ５０．２ ％ ◇株式投信 公募・私募純資産総額 ７８兆１７７１億円 １．７％ ５５．６ ％ 公募のみ純資産総額 ２８兆４７８３億円 ０．３％ ３６．４ ％ ◇公社債投信 公募・私募純資産総額 ６７０９億円 ▲３．１％ ４．２％ 備考）▲は減少
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