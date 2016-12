UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝軟調、英国民投票や米ＦＯＭＣ控え警戒感

(内容を追加しました。) [シンガポール 13日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、大半が下落してい る。英国の欧州連合(EU)離脱の是非を問う国民投票や米連邦公開市場委員会(FOM C)を前に、投資家の警戒感が高まっている。 アジア通貨は、安全資産とされる円に対して軟調。アジア各国の株価も下落している 。 人民元 は対ドルで下落。人民銀行はこの日、基準値を前営業日よりも元安 水準に設定した。 韓国ウォン は、輸入業者のドル買いにより約1週間ぶり安値をつけた。 マレーシアリンギ も原油価格の下落で歳入が落ち込むとの懸念が強まり、1 週間ぶり安値をつけた。 米連邦準備理事会(FRB)は14─15日にFOMCを開く。また、英国民投票は 23日に予定されている。 サムスン・フューチャーのリサーチ部門代表、Jeong My-young氏は、英国のEU離脱 (ブレグジット)に対する警戒感がしばらく続き、アジア通貨を圧迫するだろうとの見方 を示した。 0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.94 106.96 +0.96 Sing dlr 1.3593 1.3600 +0.05 Taiwan dlr 32.412 32.225 -0.58 Korean won 1172.70 1165.50 -0.61 Baht 35.20 35.24 +0.11 Peso 46.130 46.130 +0.00 Rupiah 13320 13295 -0.19 Rupee 67.04 66.76 -0.42 Ringgit 4.0975 4.0730 -0.60 Yuan 6.5852 6.5603 -0.38 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.94 120.30 +13.55 Sing dlr 1.3593 1.4177 +4.30 Taiwan dlr 32.412 33.066 +2.02 Korean won 1172.70 1172.50 -0.02 Baht 35.20 36.00 +2.27 Peso 46.13 47.06 +2.02 Rupiah 13320 13785 +3.49 Rupee 67.04 66.15 -1.33 Ringgit 4.0975 4.2935 +4.78 Yuan 6.5852 6.4936 -1.39