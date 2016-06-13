アジア株式市場サマリー（13日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１３日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1979.06 -38.57 -1.91 2001.03 2001.79 1976.69 前営業日終値 2017.63 台湾 加権指数 8536.22 -179.26 -2.06 8634.24 8634.24 8520.21 前営業日終値 8715.48 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 休場 - - - - - 指数 前営業日終値 -
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