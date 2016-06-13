〔需給情報〕ＴＯＰＩＸはゴールドマンが売り越しトップ＝13日先物手口

［東京 １３日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、１３日の市場では、日経２２５期近で野村が売り越しトップ、ＡＢＮクリア が買い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではゴールドマンが売り越しトップ、ＢＮＰパリバが買い越し トップとなった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年06月13日 16年09月限 売り 買い 差し引き 野村 4255 1346 -2909 大和 1116 0 -1116 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2025 1069 -956 SBI証 1885 1267 -618 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1802 1381 -421 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 3861 3600 -261 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1397 1156 -241 ﾏﾈｯｸｽ 844 644 -200 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1705 1534 -171 みずほ証券 1160 1037 -123 UBS 606 543 -63 岡三 659 608 -51 SMBC日興 633 616 -17 楽天 926 1023 97 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1019 1378 359 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 641 1135 494 日産 965 1468 503 ﾄﾞｲﾂ 1409 2086 677 三菱UFJM 0 829 829 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 3743 4963 1220 ABNｸﾘｱ 14210 16724 2514 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年06月13日 16年12月限 売り 買い 差し引き ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 141 46 -95 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 50 0 -50 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 4 0 -4 日産 1 0 -1 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 1 0 -1 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 0 1 1 むさし 0 1 1 IB証券 0 1 1 大和 0 1 1 岡三 10 11 1 ﾏﾈｯｸｽ 1 5 4 楽天 1 5 4 SBI証 4 10 6 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 0 6 6 松井 9 31 22 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1 30 29 ABNｸﾘｱ 59 134 75 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年06月13日 16年07月限 売り 買い 差し引き ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 5587 2798 -2789 SBI証 3448 3148 -300 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1984 1886 -98 松井 786 688 -98 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 96 0 -96 立花 79 65 -14 むさし 187 180 -7 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 84 84 0 GMOｸﾘｯｸ 424 435 11 だいこう 106 121 15 大和 141 158 17 岡三 108 126 18 IB証券 346 372 26 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 470 506 36 岩井ｺｽﾓ 0 41 41 楽天 3831 3882 51 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 4508 4629 121 ﾏﾈｯｸｽ 1052 1185 133 日産 46 204 158 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 82 251 169 ABNｸﾘｱ 11320 13934 2614 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年06月13日 16年08月限 売り 買い 差し引き ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 1827 940 -887 IB証券 146 41 -105 広田 4 0 -4 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 2 3 1 岩井ｺｽﾓ 0 2 2 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 93 96 3 GMOｸﾘｯｸ 14 19 5 岡三 7 15 8 大和 36 44 8 松井 33 45 12 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 18 32 14 ﾏﾈｯｸｽ 49 68 19 楽天 82 112 30 SBI証 73 111 38 ABNｸﾘｱ 1215 2071 856 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年06月13日 16年09月限 売り 買い 差し引き ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 6334 1467 -4867 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 4002 286 -3716 野村 1901 1058 -843 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 2702 2116 -586 UBS 1038 767 -271 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 240 0 -240 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 240 0 -240 岡三 360 194 -166 みずほ証券 1101 969 -132 SMBC日興 439 521 82 大和 336 460 124 ｱｰｸ 0 126 126 広田 0 130 130 日産 232 409 177 ABNｸﾘｱ 12591 13106 515 三菱UFJM 808 1325 517 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1225 1801 576 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1654 2821 1167 ﾄﾞｲﾂ 1139 2501 1362 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 8662 10589 1927 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 8265 10238 1973 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 412 2810 2398 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年06月13日 16年12月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず