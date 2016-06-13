再送-14日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議の時間を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0855 閣議、閣議後会見 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1330 ４月鉱工業生産確報 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １３日（月） 12:00 インド：ＣＰＩ May ◇休場 オーストラリア １４日（火） 01:30 豪ＮＡＢ企業景況感指数 May 08:30 英生産者物価指数（国立統計局） May 08:30 英消費者物価指数（国立統計局） May 09:00 ユーロ圏雇用統計（統計局） Q1 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Apr 10:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） May 12:30 米輸出入物価（労働省） May 12:30 米小売売上高（商務省） May 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米企業在庫（商務省） Apr ◇イベント 米連邦公開市場委員会（１５日まで） 世界最大のゲーム見本市「Ｅ３」（ロサンゼルス、１６日まで） 米大統領選コロンビア特別区予備選（民主）