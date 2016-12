14日の国内・海外経済指標と行事予定

(6月14日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0855 閣議、閣議後会見 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1330 4月鉱工業生産確報 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 14日(火) 01:30 豪NAB企業景況感指数 May 08:30 英生産者物価指数(国立統計局) May 08:30 英消費者物価指数(国立統計局) May 09:00 ユーロ圏雇用統計(統計局) Q1 09:00 ユーロ圏鉱工業生産(統計局) Apr 10:00 米中小企業楽観度指数(NFIB) May 12:30 米輸出入物価(労働省) May 12:30 米小売売上高(商務省) May 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米企業在庫(商務省) Apr ◇イベント 米連邦公開市場委員会(15日まで) 世界最大のゲーム見本市「E3」(ロサンゼルス、16日まで) 米大統領選コロンビア特別区予備選(民主)