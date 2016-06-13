ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は177.33億ユーロに拡大

［フランクフルト １３日 ロイター］ - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）が発表した、量 的緩和（ＱＥ）プログラムに基づく前週の公的部門証券買い入れ（ＰＳＰＰ）の金額は１ ７７億３３００万ユーロ（１５７億５０００万ドル）で、前週の１７５億９１００万ユー ロから拡大した。 ＥＣＢは８日、量的緩和の一環として、投資適格級の社債の買い入れ（ＣＳＰＰ）を 開始。ＰＳＰＰに加え、資産担保証券（ＡＢＳ）、カバードボンド、ＣＳＰＰを含む全体 の買い入れ額は１９７億０３００万ユーロ。 詳細は以下の通り。（単位１０億ユーロ） Reference Date PSPP ABS Covered bonds CSPP Total Jun 10 17.733 0.131 1.491 0.348 19.703 Jun 3 17.591 0.066 0.973 - 18.630 May 27 19.296 0.001 1.180 - 20.477 May 20 16.918 0.142 0.907 - 17.967 May 13 16.928 0.026 1.304 - 18.258 May 6 19.766 -0.118 1.742 - 21.390 Apr 29 17.550 -0.132 1.239 - 18.657 Apr 22 19.908 -0.045 1.759 - 21.622 Apr 15 18.222 0.045 2.423 - 20.690 ＊ＥＣＢの発表は以下をご覧ください。 here