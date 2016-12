米金融・債券市場＝10年債利回り4カ月ぶり低水準、英ブレグジット不安強まる

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時15分 101*16.00 2.4291% ) 前営業日終値 101*03.50 2.4470% 10年債(指標銘柄 16時15分 100*03.50 1.6130% ) 前営業日終値 99*28.00 1.6390% 5年債(指標銘柄) 16時14分 101*05.75 1.1298% 前営業日終値 101*00.25 1.1650% 2年債(指標銘柄) 15時48分 100*09.75 0.7183% 前営業日終値 100*08.50 0.7390% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 168*25.00 168*11.00 Tノート先物9月限 131*24.50 131*17.00 米金融・債券市場では、国債価格が上昇。10年債利回りは4カ月ぶりの水準に低下 した。欧州連合(EU)離脱の是非を問う英国民投票への不安が高まるなか、全般的にリ スクオフの流れとなった。期間が短めの国債への選好が強まり、イールドカーブはフラッ ト化、2年債と10年債の利回り格差は0.8998%と2007年11月以来8年半ぶ りの水準に縮小した。 調査会社ICMが13日発表した電話とインターネットを通じた世論調査によると、 今月23日に実施される英国民投票でEU離脱を支持する人の割合は53%となり、残留 派の47%を6%ポイント上回った。 ソシエテ・ジェネラルの米金利ストラテジスト、スバドラ・ラジャパ氏は「英国のE U離脱(ブレグジット)をめぐる不安から国債に質への逃避買いが多少入った」と指摘。 さらに他の先進国の国債利回りが歴史的な低水準で推移するなか、利回りが比較的高い米 国債に投資妙味があるとの見方も買いを後押ししたと述べた。 先進国の国債利回りをみると、独10年債 が0.028%、英10年 債 は1.23%、日本の10年国債 はマイナス0.158% で推移しており「周辺の投資環境が悪化するなか、米国は引き続き最善の市場」(USバ ンクのビル・ノーゼイ氏)とみられている。 米10年債 は7/32高。利回りは一時1.608%と2月11日以来 の水準に低下した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -3.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -13.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -48.25 (-0.25)