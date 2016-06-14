15日の国内・海外経済指標と行事予定

(６月１５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（１日目） トヨタ株主総会 1000 電話網移行円滑化委員会（総務省） 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 地銀協会長会見 1430 日証協会長会見 1600 ５月訪日外国人客数（日本政府観光局） 新規上場 アトラエ がマザーズに（公開価格5400円） 新規上場 ホープ がマザーズに（公開価格1400円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １５日（水） 06:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） May 08:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Apr 09:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Apr 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米卸売物価指数（労働省） May 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Jun 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） May 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 20:00 対米証券投資（財務省） Apr ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 ＭＳＣＩが中国Ａ株の新興国市場指数組み入れの是非を発表（日本時間15日午前6時）