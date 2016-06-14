TOP NEWS* 海外トップニュース（14日）

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［１４日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > アリババ、2017年の売上高は48％増と予想 > キャッシュ比率、2001年11月以来の高水準＝機関投資家調査 > 5月の米中小企業楽観度指数は93.8＝ＮＦＩＢ > 欧州周辺国とドイツの国債利回り差、2月以降で最大 > 第1四半期のユーロ圏就業者数、前年比1.4％増＝統計局 > 4月のユーロ圏鉱工業生産は前月比＋1.1％、予想上回る＝統計局 > 英30年債利回りが過去最低更新し1.99％、ＣＰＩが予想下回る > 英ＣＰＩ、5月は前年比＋0.3％ 予想若干下回る > 〔BREAKINGVIEWS〕キャメロン首相への進言「国民投票延期を」 > 〔ロイター調査〕今年の南ア成長率は0.4％、景気後退入りの可能性も > 〔ロイター調査〕インドネシア中銀、16日は政策金利据え置きの予想が優勢 > 〔情報ＢＯＸ〕ＥＵ離脱後の英通商政策シナリオ > 〔アングル〕アジア債券に外国人注目、米利上げ後退とブレグジット懸念で脚光 > 〔アングル〕アップルの「Ｓｉｒｉ」外部開放、競合追い上げなるか > 〔アングル〕「中国版シリコンバレー」、深センを脅かす住宅価格高騰 > 〔ＩＢウオッチャー〕「ヤフーメール」大化けの可能性、通信大手への売却で > 〔ロイターサミット〕海外からの資金流入が資産管理ビジネスを後押し＝モルガンＳ > 〔ロイターサミット〕スイス大手２行、ＰＢ事業見通しに温度差 > 〔ファンドビュー〕米インフレリスク、市場は織り込んでおらず＝ハッセンスタブ氏 > 〔ＩＦＲ〕リンクトインの助言、ブティック系投資銀が務める > 〔ＩＦＲ〕米マイクロソフト、リンクトイン買収資金は債務で調達 > 〔海外規制フラッシュ〕米ＦＩＮＲＡ、新会長にロバート・クック氏を指名 > 〔海外規制フラッシュ〕ＮＹ州当局、リップル・ラブズのデジタル通貨サービスを承認 > 利回りが初のマイナス圏突入の独連邦債、取引は十分可能＝債券当局 > 原油市場、来年上半期に供給超過に＝ＩＥＡ > イラン原油生産、日量380万バレルに━石油相＝通信社 > 英ＰＰＩ、5月産出指数は前年比0.7％低下 予想以上の低下
> 独10年債利回りが初のマイナス、政治リスクの高まりで > 英国債利回り、過去最低を更新 > 午前の欧州株、5日続落 3カ月ぶり安値 > 英のＥＵ離脱による不確実性、世界経済にマイナス＝ＩＭＦ筆頭副専務理事 > 中国、脆弱性の高まりに直面＝ＩＭＦ筆頭副専務理事 > 中国の銀行不良債権、現時点では制御可能だが要注視＝ＩＭＦ筆頭副専務理事 > ＥＵ、対ロ制裁を6カ月延長の見通し＝外交筋 > タイ免税店のキングパワー、アジア・エビエーションを完全買収へ > スイスのデトワイラー、英プレミア・ファーネル買収で合意 > 仏ダノン、16年利益予想を上方修正 新興国が好調 > インドネシア、麻薬関連犯の死刑執行を加速する方針
> ドイツ財務省、市場混乱への対応準備 ブレグジットめぐり > 中南米の石油会社、採算ラインは1バレル55ドル超＝ムーディーズ > ブレント先物が50ドル割れ、英投票などへの懸念で＝アジア取引 > 中国の鉄鋼・鉄鉱石先物が3％下落、需要低調で
> マイクロソフト、新型Ｘｂｏｘ発表 ソニーも米でＶＲヘッドセット発売 > アリババ、2020年度までに取引額倍増へ 9120億ドル予想 > 米ファンタジースポーツ大手2社、合併に向け協議中＝関係筋 > 米最高裁が意図的な特許侵害の拡大適用主張、2件の再審理命令 > リンクトイン株のオプション取引、「アイアン・コンドル」戦略で大幅損失か > サウジ5月の原油生産量はほぼ横ばい＝業界筋 > 米シティ、ブラジルの部門売却合意にはなお最大で3カ月＝幹部 > サウジ、未開発市街地への課税と外国投資規則を決定＝報道
> 5月の中国電力消費、前年比＋2.1％＝発改委 > 5月豪企業景況感指数は前月横ばい、売上や収益性は改善＝ＮＡＢ > 中国、5月は780億元の固定資産投資計画を承認 > 米ＭＭＦ、英銀債務へのエクスポージャー縮小＝ＪＰモルガン
> 韓国検察、ロッテグループの捜索対象を拡大 化学・製菓部門など > ギリシャ支援、債務軽減と財政目標引き下げ必要─中銀総裁＝ＦＴ > ブラジル裁判所、鉱山ダム事故巡る環境団体の提訴棄却 > 中銀国際、コモディティ事業拡大へ 国内で投資家掘り起し > 米ケムファームの鎮痛剤をＦＤＡが承認を却下、株価急落 > 米マイクロソフト、新型Ｘｂｏｘを発表 仮想現実と４Ｋに対応 > 米ハネウェル、今後も航空機関連で大型買収提案あり得る＝ＣＥＯ > ノルウェー石油業界、労使交渉難航でスト突入のリスク高まる > 蘭半導体ＮＸＰ、規格品事業売却へ 27.5億ドルで中国企業などに > エアバス・ヘリ、青島で組立工場建設 中国企業連合に100機納入 > 米カルパース、本年度の投資収益率はゼロに＝最高投資責任者 > 英国民投票控え市場の監視強化、米ＣＭＥなど取引所運営会社 > オーランド乱射事件、「自国育ちの過激主義の一例」＝米大統領 > サムスンＣ＆Ｔ、広告部門めぐる仏ピュブリシスとの協議は物別れ > 仏シュナイダー、英アヴィバに新たな買収提案
> 〔BREAKINGVIEWS〕リンクトイン買収でマイクロソフトの前途に不安も > 今年のブレント価格予想を43ドルに引き上げ＝モルガンＳ > 中国・百度、第2四半期売上高予想を下方修正 米国上場株が急落 > サノフィのメディベーション買収、委任状争奪戦に 役員改選がカギ > ブラジル中銀、一部の為替デリバティブ取引を縮小へ＝新総裁 > 2014年以降の原油安、世界成長を若干押し下げる恐れ＝ＥＣＢ > 米最高裁、プエルトリコ債務再編法を認めず 米議会の対応焦点に > 米連邦航空局、アマゾンから35万ドル徴収へ 危険物配送に問題 > トランプ氏、「テロの歴史」ある国からの移民受け入れ停止を提案 > 英大衆紙サン、英国のＥＵ離脱への支持表明 > 英世論調査、ＥＵ離脱派が残留派を7ポイントリード＝ユーガブ > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（14日）
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