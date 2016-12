UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝ＦＯＭＣや英国民投票にらみ、神経質な展開

(内容を更新しました) [シンガポール 14日 ロイター] - アジア通貨市場は、米ドルがオーバーナイ トで幅広い通貨に対し下落したことを受け、しっかりで始まった。ただリスク許容度は低 く、薄商いの中で上値は重くなっている。2日間の米連邦公開市場委員会(FOMC)の 開催を前に一服感が見られ、23日の英国民投票に対する警戒感も強い。 FOMCでは政策金利据え置きが見込まれているが、投資家は追加利上げの時期に対 する手掛かりを得ようと注目している。 豪コモンウェルス銀行(シンガポール)のアジア通貨ストラテジスト、アンディ・ジ ー氏は「米ドル/アジア通貨の相場は、FOMCとブレグジット(英国の欧州連合=EU =離脱)の板挟みになっている」と指摘。「タカ派的なFOMCやブレグジットに関する 不透明感が背景となって、米ドルの需要が支えられている。ただ、経常収支が黒字となっ ているアジアの通貨は、資金の逃避先としての需要からアウトパフォームするだろう」と 述べ、ウォン とシンガポールドル がそうした通貨に含まれると付け加 えた。 フィリピンペソ は約0.3%下落し、地域通貨全体をアンダーパフォーム 。マニラ株 は他市場を大きく下回る1.6%安で推移している。 0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.01 106.25 +0.23 Sing dlr 1.3539 1.3554 +0.11 Taiwan dlr 32.408 32.435 +0.08 Korean won 1172.60 1173.40 +0.07 Baht 35.13 35.19 +0.17 Peso 46.200 46.080 -0.26 Rupiah 13277 13277 +0.00 Rupee 67.15 67.13 -0.02 Ringgit 4.0870 4.0915 +0.11 Yuan 6.5883 6.5842 -0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.01 120.30 +13.48 Sing dlr 1.3539 1.4177 +4.71 Taiwan dlr 32.408 33.066 +2.03 Korean won 1172.60 1172.50 -0.01 Baht 35.13 36.00 +2.48 Peso 46.20 47.06 +1.86 Rupiah 13277 13785 +3.83 Rupee 67.15 66.15 -1.48 Ringgit 4.0870 4.2935 +5.05 Yuan 6.5883 6.4936 -1.44